Dwyane Wade et Allen Iverson ont-ils failli jouer ensemble au Heat ?

Désormais retraité, Udonis Haslem sort régulièrement la boîte à anecdotes concernant sa carrière NBA. Aujourd’hui, le vétéran nous explique qu’il a failli être échangé par le Miami Heat afin de faire venir.. Allen Iverson. Un ticket AI – Dwyane Wade à South Beach ? Les défenses NBA auraient sûrement tremblé.

Impossible de réécrire le passé mais les What if permettent de mettre quelques étoiles dans les yeux des fans et d’imaginer des scénarios grandioses. Dans cette catégorie, Udonis Haslem a fait fort en racontant au podcast The OG Show qu’il avait failli être intégré à un trade pour faire venir Allen Iverson à Miami.

“Je me souviens que mon nom était dans le chapeau une fois. Nous parlions de faire un échange pour Iverson et mon nom a été un peu jeté dans le chapeau. J’étais tout secoué mais D-Wade a dit ‘Mec, c’est Allen Iverson’. Je pense que pour une raison ou une autre, ça n’a pas marché. Je ne sais pas si la dynamique entre lui et Dwyane aurait fonctionné à ce moment-là, mais j’étais sur le point de partir.”

Le jeune retraité ne donne pas de date pour son récit mais on peut imaginer que le move aurait pu remplacer l’arrivée de Shaquille O’Neal en 2004, à moins que le Heat ne se soit positionné au moment du départ d’Iverson de Philly durant la saison 2006-2007.

Un duo Allen Iverson – Dwyane Wade avait en tout cas de quoi faire saliver sur le papier. On parle quand même de deux des meilleurs scoreurs de la ligue durant la décennie 2000 (où ils compilent à deux 4 titres de meilleur scoreur sur les 10 ans). Plus de 47 000 points en carrière à eux deux. Reste à savoir si sur le terrain la magie aurait fonctionné de la même façon car Wade comme Iverson avait besoin du ballon pour vraiment donner sa meilleure version. La question du spacing se serait aussi posée car Flash et The Answer ont tous les deux un profil de slasher, peu adroits à longue distance (31% pour Iverson, 29% pour Wade). Il aurait donc fallu trouver quelques snipers autour pour offrir à ces deux monstres du scoring les espaces à l’intérieur.

Les deux hommes ont en tout cas toujours été proches. Wade n’a jamais caché son admiration pour son aîné. Il avait choisi le même numéro sur le terrain et même demandé à Iverson de l’introduire au Hall of Fame en 2023.

