Pourquoi Dwyane Wade a-t-il choisi Allen Iverson pour l’introduire au Hall of Fame ?

Véritable légende du Miami Heat et de la NBA, Dwyane Wade fera son entrée au Hall of Fame le 12 août prochain. Il a choisi Allen Iverson pour le présenter lors de son intronisation, et a récemment expliqué pourquoi.

Plusieurs légendes vont rentrer au panthéon du basket dans deux semaines : Tony Parker sera introduit par ses coéquipiers Tim Duncan et Manu Ginóbili, Dirk Nowitzki par ses mates Jason Kidd et Steve Nash, et Dwyane Wade par son équipier Allen Iverson ! Un choix qui en a surpris plus d’un, et que D-Wade a justifié auprès du journaliste d’Andscape Marc J. Spears.

« Allen Iverson est quelqu’un dont on oublie tout ce qu’il représente pour ce sport, pour une communauté et pour une culture. Je veux donc lui rendre hommage, l’honorer comme il le mérite et lui dire à quel point il a été important, non seulement pour moi, mais aussi pour tous les petits garçons qui me ressemblent et qui lui ressemblent.

Il n’a probablement pas l’occasion d’entendre ça tout le temps. On parle tout le temps de Jordan, de LeBron, de Kobe, mais on ne parle pas d’A.I. Il fait partie des grands. Je suis donc reconnaissant qu’il ai dit oui, et j’ai hâte que ce soit lui qui me représente. »