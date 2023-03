C’est officiel ! Les membres qui entreront au Hall of Fame cette année sont connus. La cuvée est légendaire, et fleure surtout un parfum d’international : outre l’américain Dwyane Wade, ce sont Dirk Nowitzki, Pau Gasol… et Tony Parker qui seront intronisés ! Le français est récompensé pour sa carrière exceptionnelle en NBA, mais également à l’international. Il est d’ailleurs accompagné par son coach des Spurs, Gregg Popovich. La cérémonie aura lieu le 12 août à Springfield.

Notez la date tout de suite : le 12 août 2023. Sous un beau soleil d’été, le Hall of Fame honorera ses nouveaux membres issus de la cuvée annuelle. Ceux-ci ont été annoncés dans la nuit par Adrian Wojnarowski. On apprend ainsi que la liste des entrants est teintée d’un fort accent international… et plus particulièrement européen. Une annonce officielle est par ailleurs attendue lors du Final Four de NCAA, qui se tiendra à Houston ce weekend.

ESPN Sources: Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon and Gregg Popovich are among the finalists who’ve been elected into Naismith Basketball Hall of Fame class of 2023. Formal announcement will come at Final Four in Houston this weekend. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2023

L’honneur ultime pour Tony Parker ! Le français sera le premier basketteur tricolore à intégrer le temple de Springfield. Quadruple champion NBA avec les Spurs, il a également été élu MVP des Finales en 2007 – premier européen de l’histoire à remporter ce trophée aussi – tout en comptant six apparitions au All-Star Game. Visage de San Antonio aux côtés de Manu Ginobili et Tim Duncan, TP aura aussi brillé à l’international, avec un titre continental acquis en 2013 en tant que leader de l’équipe de France.

Dirk Nowitzki est également nommé, plus grand joueur de l’histoire des Mavericks, MVP de saison régulière en 2007 – premier européen de l’histoire à remporter ce trophée aussi – et champion NBA en 2011, durant lesquelles il a été nommé MVP des Finales. Quatorze sélections All-Star, et surtout sixième meilleur marqueur de tous les temps en NBA, le Wunderkind est récompensé pour avoir mis Dallas sur la carte des équipes titrées et marqué l’histoire de la NBA. Face au Heat de LeBron James et d’un certain… Dwyane Wade, lui aussi promu au sein de cette cuvée historique.

Flash, qui sera rejoint dans quelques années par son copain Bronbron, possède lui aussi un CV trois étoiles. Triple champion NBA avec le Heat et MVP des Finales en 2006, l’arrière compte treize sélections au All-Star Game, ainsi qu’un titre Olympique glané en 2008 avec l’une des plus belles équipes de l’histoire de la sélection américaine. La finale des Jeux l’opposait d’ailleurs à l’Espagne d’un Pau Gasol, qui l’accompagnera cette année. Double champion NBA et bras droit de Kobe Bryant chez les Lakers, le pivot compte également six sélections All-Star et deux médailles d’argent olympique… sans oublier des millions de têtes françaises traumatisées.

Gregg Popovich fait également partie des élus, pour son accomplissement juste monstrueux avec les Spurs en tant que coach de la franchise. Entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA, il aura dirigé les Éperons vers cinq titres NBA étalés sur 15 ans. Une prouesse accomplie grâce à des joueurs exceptionnels et à une rigueur implacable. Enfin, la légende de WNBA Becky Hammon sera également honorée par l’entrée dans le panthéon du basket. Deux fois championne NBA avec les Las Vegas Aces, elle a également remporté un titre en tant que coach de l’équipe du Nevada dès sa première année. Assistante de Gregg Popovich chez les Spurs, elle a été la première femme à officiellement diriger une équipe lors d’un match NBA le 30 décembre 2020.

Source : ESPN