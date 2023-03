Les Hornets ont encore sorti un grand match de basket cette nuit. Menés jusqu’au début du quatrième quart, les Frelons ont pu compter sur un PJ Washington de gala : 43 points dont 22 dans les 12 dernières minutes pour assurer la victoire ! À noter la belle nuit de Théo Maledon, qui inscrit 19 points… dont le tir pour placer Charlotte en tête.

Pluie de records en carrière cette nuit à Oklahoma City. Outre les 43 points d’un PJ Washington en feu, les joueurs du Thunder ont tout fait pour remporter un match important dans le cadre de la course aux Playoffs à l’Ouest. Josh Giddey et Jalen Williams inscrivent tous deux 31 points, tandis qu’Isaiah Joe en a planté 33, triple record en carrière. Un trio bien en forme, qui n’aura malheureusement pas eu le dernier mot face à des Hornets décidés à casser la tête à toutes les équipes de l’Ouest qui luttent pour une place au printemps.

C’est donc dans le quatrième quart que PJ Washington a activé le beast mode, plantant 22 points avec une polyvalence offensive impressionnante Au final, 43 points, 6 rebonds et 5 passes à 14/26 au tir. Tir du parking sur la tronche du défenseur ? Check. Drive en puissance ? Check. Non, le gars était juste trop fort, rien à faire. Et surtout, il a été toujours servi dans le bon timing pour optimiser ses chances de marquer. Notamment par un Théo Maledon sans doute boosté par sa deuxième titularisation de la saison. 19 points et 9 passes décisives pour le français, des statistiques plus qu’encourageantes pour un garçon qui a alterné entre les Hornets et la G League cette saison.

Au niveau du match ? Un fantastique mano à mano, puisque si la Ruche a compté une dizaine de points d’avances à quelques minutes du terme, les Éclairs n’ont rien lâché. Luguentz Dort en tête. Le run 7-0 entamé dans les dernières minutes par les locaux est bien du fait du dernier bonhomme cité, qui inscrit six points sur les sept pour ramener son équipe au coude à coude. C’est aux lancers francs que la partie sera décidée, avec des échecs successifs de Jalen Williams puis Josh Giddey, avant que le Jalen en question ne manque le tir à 3-points de la dernière chance pour forcer la prolongation.

Cette défaite du Thunder est déjà préjudiciable au classement, puisque OKC glisse à la dixième place de l’Ouest, à égalité avec Dallas ! Reprise impérative face aux Pistons, pour éviter de donner trop d’espoirs à des Mavericks qui ont aussi mordu la poussière face aux Hornets.

Source : ESPN