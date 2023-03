Encore une fantastique soirée pour Donovan Mitchell ! Opposés aux Hawks, les Cavaliers ont pu compter sur un Spida énorme : 44 points pour la star de Cleveland… qui sont malheureusement à jeter. La faute à Dejounte Murray, qui inscrit 29 pions dont 5 en toute fin de rencontre pour tuer le match. Atlanta l’emporte et réalise une belle opération dans la course aux Playoffs à l’Est !

Les Hawks ont été pris dans la toile cette nuit. Le fil était très collant, tissé par un Donovan Mitchell en grande forme. Profitant d’un marquage un peu laxiste dans les premières minutes du match, Spida s’est chauffé très vite pour attendre l’incandescence. De loin, de près, avec quatre mains dans la tronche : la balle s’est souvent retrouvée attirée par le panier. 44 points à 15/33 au tir, 5 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Il aura bien été aidé au scoring par Darius Garland et Evan Mobley qui inscrivent respectivement 29 et 20 points, à 10/13 au shoot pour le pivot de Cleveland.

SPIDA SPIN AND SLAM 🕷️ Watch live on the NBA App

📺: https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/dBOx1sUqEw — NBA (@NBA) March 29, 2023

Oui mais voilà : cela ne suffira pas pour prendre le match. En face ? La connexion Trae Young – Dejounte Murray est très efficace, le premier finissant à 16 points et 10 passes décisives et le second à 29 points. C’est dans les ultimes instants du match que le second va d’ailleurs sortir le grand jeu : trois lancers francs primés et surtout un énorme tir à mi-distance pour tuer le match. Quin Snyder mettra d’ailleurs la relation entre les deux zozos en avant après le match.

“Je pense qu’ils ont joué l’un pour l’autre, et qu’il y a eu une connexion qui a été importante pour l’équipe” – Quin Snyder

Avec ce succès, les Hawks restent à égalité de bilan avec les Raptors, en comptant 38 victoires et 38 défaites. Le Heat, qui s’est incliné à Toronto, se rapproche. Et Brooklyn est juste au dessus également. Pour les Cavaliers, rien d’immensément grave, même si cette défaite semble sceller presque définitivement l’impossibilité d’aller chercher la troisième place des Sixers, hormis série de défaites exceptionnelle de Philadelphie. Donovan Mitchell confirme en tout cas une fois de plus sa bonne forme, un très bon signal à deux semaines des Playoffs.

