Les Nets étaient sur une série de trois défaites de suite. Ils devaient faire le nécessaire pour stopper cette spirale dégueulasse en fumant les Cavaliers à la maison. Une opposition relevée, mais révélatrice à quelques semaines des Playoffs. Spoiler ? Brooklyn a perdu, et c’est normal car le basket NBA est en partie un sport d’adresse et de défense.

Un duel au coeur de l’Est, façon littérale du terme car il opposait le quatrième et le sixième de la conférence en question. Un duel en deux manches, puisque les Nets et les Cavaliers s’affrontaient cette nuit avant un match retour dès jeudi au même endroit. Enfin, un duel entre deux équipes qui proposent un jeu relativement kiffant. Autant de raisons qui nous poussaient à nous poser devant ce match. Une rencontre avec de l’enjeu, car même si les hommes de Jacque Vaughn jouent bien, ils n’ont plus gagné depuis trois matchs. Les Knicks se font la malle devant, le Heat revient dans le rétro derrière. La victoire est donc importante.

Semblerait que la clique de Mikal Bridges l’ait compris, puisque les basketteurs locaux s’appliquent d’entrée de jeu à mettre du rythme pour piéger les Cavaliers en transition. Le répondant des Cavaliers est discret, mais la suite pourrait vous surprendre. Jarrett Allen et Evan Mobley prennent petit à petit le contrôle des deux raquettes, Cedi Osman enchaîne les ficelles derrière un Donovan Mitchell qui montre la voie depuis le parking.

Ouais, on s’est rapidement mis a prioriser les Cavaliers dans notre récit. Pourquoi ? Car après des premières minutes assez séduisantes, les Nets paraissent déjà à sec. Plus d’essence, plus de rythme. Défensivement, c’est en retard. Offensivement, c’est forcé. Le fond de jeu est d’une pauvreté presque affligeante par séquence. Vaughn multiplie les temps morts sans que ses troupes ne montrent de véritable signe de vie d’un point de vue basket. D’une simplicité rapide et efficace, on est passé à un tempo lent et très stérile. En NBA, ça se paye souvent cash. Face aux quatrième d’une conférence, à un mois des Playoffs, c’est encore pire.

Dix points d’écart, puis vingt, puis presque 25. Les Cavaliers vont trop vite, font trop bien. Enfin non, ils font tout court, et l’adversaire regarde sans trop calculer. Passage en zone ? Noyée directement par les décalages efficaces de Cleveland. Isaac Okoro peut même passer à côté de son match sans s’inquiéter outre mesure. Le seul qui semble en vouloir un peu chez les Nets se nomme Spencer Dinwiddie. Tout seul, vous aurez compris que c’est peine perdue.

Et c’est bien ça qui est frustrant avec ces Nets. Le jeu est beau, et dès que ça s’y met, ça envoie du pâté croute. Le run de 14-6 pour plier le troisième acte en est bien la preuve. C’est malheureusement trop épisodique, et ça coûte à Brooklyn ce match… mais pas seulement. Les dernières défaites sont également à mettre sur cette fâcheuse alternance de rythme. Donovan Mitchell prendra l’âme de Yuta Watanabe pour ponctuer une soirée de qualité : 31 points, 5 rebonds et 3 passes à 50% au tir. Il aura sonné la charge de son équipe, statut de leader assumé. Chez les Nets, on soulignera les 18 points et 9 passes de Spencer Dinwiddie, qui aura sans doute été le seul a éprouver de la fierté quand tout le groupe aurait dû le faire. Le 9/33 global de son équipe à 3-points aura d’ailleurs été fatal, avec un Mikal Bridges à 0/8 de loin !

DONOVAN MITCHELL POSTER 😱 GOODNESS. Watch live on NBA TV

📺: https://t.co/WjxYAo0Ivs pic.twitter.com/Kc8b64s9Vq — NBA (@NBA) March 22, 2023

BKN s’incline pour la quatrième fois de suite, s’agirait peut-être d’envoyer une patate de forain dans l’alarme. Le vainqueur de la nuit reviendra dès jeudi pour tenter de saler encore un peu l’addition. Les Nets doivent se remettre dans le jus, et ça commence désormais à presser.

Source : ESPN