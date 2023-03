C’est une bien triste nouvelle. Willis Reed, légendaire intérieur des Knicks, est décédé à l’âge de 80 ans. Il restera aux yeux de tous l’un des premiers « gagnants » d’une NBA médiatisée. Rest in peace, Captain.

L’un de ceux qui n’a jamais voulu abandonner son navire. Le « Captain » de Knicks pris au piège contre les Lakers de Wilt Chamberlain. Annoncé blessé pour le Game 7 des Finales NBA 1970, Willis Reed avait finalement tenu sa place. 27 minutes de jeu pour 4 points et 3 rebonds. Une maigre ligne statistique ô combien insignifiante quand posée à côté de son impact. Monstre d’envie et de défense, le Captain a limité Wilt Chamberlain à “seulement” 21 points. Sans lui, c’était peine perdue. L’histoire vous est très bien contée juste ICI. Que retiendra-t-on de Willis Reed ? Qu’en 2021, il était l’un des « 75 Greatest » mis en lumière par la NBA. Lui au moins, aura pris conscience de son héritage et de la reconnaissance témoignée par les nouvelles générations. Ses moyennes en carrière ne sont pas forcément celles d’un Hall of Famer – 18.7 points et 12.9 rebonds en 650 matchs – mais tout le décor l’a accompagné sur l’estrade du Naismith Memorial de Springfield. Double champion NBA en 70 et 73 (MVP des deux éditions de Finales), MVP de la saison régulière en 70, septuple All-Star, Rookie de l’année en 65. Une armoire à trophée en adéquation avec tout le storytelling à déterrer. Figure du basket-ball new-yorkais, Willis Reed a trop accompli pour tomber dans l’oubli. Son nom restera parmi ceux des très grands de notre sport. Merci Captain.