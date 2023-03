NBA – le récap du jour : Jaylen Brown ne sait pas s’il souhaite s’engager avec les Celtics sur le long terme

Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Seul actu passée sous les radars de la rédaction aujourd’hui, Jaylen Brown ne sait pas s’il souhaite s’engager avec les Celtics sur le long terme. Dans une interview avec Logan Murdock pour The Ringer, l’ailier de Boston – agent libre à l’été 2024 – s’est montré clair sur ses envies d’une prolongation loiiiin devant.

« Je ne sais pas. Tant qu’on a besoin de moi. Cela ne dépend pas de moi. Nous verrons ce qu’ils pensent de moi au fil du temps et ce que je pense d’eux au fil du temps. J’espère que, quoi qu’il en soit, cela aura du sens. Mais je resterai là où l’on veut de moi. Je resterai là où l’on me traite correctement. »

