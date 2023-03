La défaite de Philadelphie cette nuit face à Chicago marque la fin de la belle série du moment des Sixers mais aussi celle de Joel Embiid face aux Bulls. Depuis ses débuts en NBA, le Camerounais n’avait jamais perdu contre la franchise de l’Illinois !

Il y a des stats qui peuvent parfois surprendre et nous laisser sans voix le matin. Le saviez-vous ? Joel Embiid face aux Bulls, cela voulait dire victoire assurée pour les Sixers dans le passé. Depuis 2018 et son premier match contre Windy City, le Process n’avait encore jamais été vaincu par les Bulls. Douze matchs et douze victoires ! Une phrase qui nécessite une update après cette nuit.

Il aura donc fallu attendre la treizième confrontation entre le pivot et les taureaux pour voir cette série s’arrêter, la faute aux 72 points combinés par le Big 3 de Chicago (DeRozan-LaVine-Vucevic). Dans la lignée de ses dernières sorties, Joel Embiid avait encore fait un énorme chantier (37 points, 16 rebonds) mais son expulsion en début de seconde prolongation aura coûté cher aux siens. Orphelins du candidat au MVP, les Sixers vont totalement craquer sur la fin de match, encaissant un 8-0 en moins de trois minutes pour finalement s’incliner de quatre points, malgré deux opportunités pour égaliser à quelques secondes de la fin.

L’énorme contre de Derrick Jones Jr, le finish de Harden est trop léger.pic.twitter.com/7rvsCLhmSH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2023

Tant pis pour la belle série des Sixers, tant pis aussi pour celle d’Embiid qui est désormais à 92% de victoires face aux Bulls (il y a pire dans la vie). Philly gâche surtout une occasion de recoller sur le duo de tête à l’Est alors qu’ils pouvait égaliser le bilan de Boston en cas de win. Place au repos maintenant avant un remake de ce match dès mercredi soir. L’occasion pour Jojo de reprendre à nouveau le taureau par les cornes.

Source texte : StatMuse