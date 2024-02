Plusieurs semaines d’absence pour Joel Embiid (déchirure du ménisque) ?

Terrible. Tout bonnement terrible. Shams Charania a annoncé en début de nuit ce jeudi que Joel Embiid souffre d’une déchirure du ménisque du genou gauche. Déjà embêté par cette partie du corps, le voilà parti pour être absent un certain temps. La poisse pour les Sixers.

Première réaction à la notification de Shams Charania annonçant le diagnostic de Joel Embiid ? Foncer sur Google taper “Torn meniscus average recovery time“, comprenez durée moyenne de rétablissement pour un ménisque déchiré. Docteur Internet n’est pas précis, mais il apporte une réponse qui permet néanmoins de lever une partie du flou. Entre 4 et 12 semaines, selon la gravité de la situation. Aucune donnée n’est encore disponible concernant la durée de l’absence d’Embiid, mais il faudra sans doute faire une croix sur le mois à venir… et donc sur le All-Star Game, mais aussi le trophée de MVP. Le pivot s’est blessé face aux Warriors mardi, après que Jonathan Kuminga soit tombé sur son genou de manière involontaire lors d’un duel pour la balle au sol.

76ers star Joel Embiid has suffered torn meniscus in his left knee, a team official says. pic.twitter.com/f35G1Tx18U

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2024

Adrian Wojnarowski a précisé qu’en attendant que le staff des Sixers ait choisi un chemin à suivre pour remettre la star sur pieds, Jojo manquera à minima les matchs de ce weekend. Les Sixers doivent se préparer à une longue période sans lui, ce qui pourrait éventuellement influencer la trade deadline de Philadelphie. Pour le pivot, c’est un véritable crève-coeur. Laisser son équipe à l’heure où les Cavaliers sont en pleine bourre, et que le rythme du Top 4 de l’Est ne faiblit pas… l’objectif sera de limiter au maximum les dégâts au classement, en attendant de meilleures nouvelles.

Sixers star Joel Embiid has an injured lateral meniscus in his left knee and will be out through the weekend while a treament plan is finalized, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 2, 2024

Source : ESPN, Shams Charania