Bien aidés par le retour d’un Joel Embiid en forme XXL, les Sixers s’offrent l’un des chocs de la nuit face aux Suns de Devin Booker (100-88). Une victoire très encourageante pour la bande de Doc Rivers face au leader de la Conférence Ouest.

Pour les stats de cette rencontre, c’est par ici que ça se passe.

Impossible d’avoir les yeux partout pour cette soirée à 15 matchs mais le Philadelphie-Phoenix était définitivement coché sur le planning. D’un côté, une équipe de Phoenix qui domine l’Ouest avec sérieux. De l’autre, des Sixers qui se remettent petit à petit de leur début de saison cata mais qui doivent désormais composer sans James Harden, blessé pendant plusieurs semaines. La grosse bonne nouvelle dans la cité de l’amour fraternel, c’est le retour en short de Joel Embiid, malade et absent depuis plusieurs matchs. Le dauphin des deux derniers MVP (enfin de Jokic quoi) n’a pas besoin de beaucoup de temps pour reprendre ses marques. Intimidation défensive, du bon footwork en attaque, on agresse la raquette adverse autant que possible pour récupérer des lancers. Globalement c’est Philly qui est bien solide dans son entame de match avec une grosse défense, un Jojo déjà en jambes, de l’efficacité en attaque. Rien à dire, les joueurs à la cloche sont un cran au-dessus. Ce qui était déjà un mauvais départ tourne au bad trip pour les Suns avec la sortie sur blessure de Chris Paul avant la pause.

Malgré tout Phoenix est loin d’être vaincu et Monty Williams peut dire un grand merci à Devin Booker (28 points, 5 passes, 7 rebonds), qui prend les choses en main et porte tout l’Arizona sur ses épaules après la pause. C’est d’autant plus utile que Deandre Ayton passe lui aussi quelques minutes aux vestiaires à cause d’un bobo. Si on est bien parti pour un show Armani, c’est un peu le désert derrière l’arrière. Sans mauvais jeu de mots. De son côté Embiid continue son chantier (33 points, 10 rebonds, 5 passes), entre deux croche-pieds à Damion Lee, et il reçoit le soutien de Tobias Harris mais aussi de… Georges Niang. Ne cherchez pas trace de Tyrese Maxey, c’est bien l’ailier shooteur qui prend le rôle du lieutenant de Jojo en seconde période avec des tirs primés de partout. 7 bombes du parking pour le remplaçant des Sixers. C’est trop compliqué pour les Suns. Encore dans le match au début du money time, les hommes de Monty Williams vont se prendre un petit 10-0 qui va couler les derniers espoirs des Cactus. Philly l’emporte avec sérieux et se rapproche d’un bilan équilibré. (5-6)

Retour gagnant pour Joel Embiid avec les Sixers. Après deux défaites de rang, Philadelphie a retrouvé son pivot camerounais et le chemin du succès par la même occasion. Loin d’être un hasard vu la performance du soir du bonhomme. Il va falloir enchaîner désormais pour revenir sur la première partie du classement.