Mais quand est-ce que ces Blazers vont arrêter d’assassiner les gens au buzzer ? Après un succès à la dernière seconde du côté de Phoenix la semaine dernière, c’est à Miami cette fois que Damian Lillard et ses potes ont posé la clim (110-107) : mesdames et messieurs, la pépite du jour est signée Josh Hart !

Comme quoi, il n’y a pas qu’en Damian que le money time se joue à Portland.

Absent des parquets depuis 4 matchs, Lillard avait pu profiter d’un joli spectacle à Phoenix en voyant Jerami Grant assassiner les Suns au buzzer. Erreur d’arbitrage ou pas, marathon avant de tirer ou pas, la W rentrait bien dans la colonne des Blazers et il fallait continuer sur cette dynamique positive avec un déplacement à Miami. Pas facile, car même en l’absence de Tyler Herro, les hommes d’Erik Spoelstra n’allaient pas se laisser faire.

Et c’est justement ce qui se passait du premier au troisième quart-temps, avec un effort total du groupe de Floride, réparti entre Jimmy Butler, Gabe Vincent, Kyle Lowry, Max Strus et Bam Adebayo pour ne citer qu’eux (7 des 8 joueurs de Miami à minimum 10 points). Lorsque le Heat joue collectif, défend et s’applique, ça sent la moquette pour l’adversaire. Sauf si… cet adversaire se nomme Portland, et que le dernier quart-temps se lance. Boostés par les exploits d’Anfernee Simons et Jerami Grant, qui enchaînent les gros tirs coup sur coup, les Blazers sentent qu’ils ont une belle opportunité à saisir.

La victoire à Miami, elle est à portée de main. Il suffit d’un exploit.

Et c’est bien parti justement avec quelques secondes à jouer, lorsque les hommes de Chauncey Billups mènent de 3 points.

Normalement, il suffit de bien défendre une fois, et le reste ne sera qu’une histoire de lancers francs. Well…

La séquence entière est INCROYABLE. Max Strus qui égalise avec un tir de zinzin, le public qui explose, pas de temps mort… … Lillard qui sprint, trouvé Josh Hart, tir au buzzer, victoire de Portland. Une climatisation DANTESQUE 💀pic.twitter.com/1EYze0ENhs — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 8, 2022

Sur une passe de Kyle Lowry, c’est Max Struss qui fait exploser l’intégralité de la FTX Arena avec un trois-points dantesque dans le corner. Bien défendu, le sniper arrive tout de même à se redresser et à claquer la ficelle d’un tir monstrueux, provoquant stupéfaction et consternation chez les fans de Portland. Aussi près, d’aussi loin, comment se relever après un tel coup de massue ?

Et bien justement, sans temps-mort, les Blazers vont donner la balle à Damian Lillard et laisser le patron improviser. Remontée de balle éclair de la légende locale, qui attire toute la (poreuse) défense du Heat. Si Kyle Lowry lâche son attaquant avec 2 secondes à jouer, c’est qu’il doit bien y avoir un coéquipier démarqué ? Josh Hart se positionne alors parfaitement, devant le banc du Heat. Il reçoit une offrande de Lillard, et il n’y a plus qu’à tirer. Pendant que les commentateurs de Portland crient « let’s go« , les fans du Heat retiennent leur respiration. Ce n’est pas Damian qui a tiré, donc normalement ça devrait aller…

Josh monte droit comme un i et envoie sa prière pendant que le buzzer retentit… SPLASH ! Encore une victoire des Blazers au finish ! Max Struss est inconsolable sous le panier, Erik Spoelstra secoue sa tête, pendant que le groupe entier de Portland fonce sur Hart pour le célébrer comme il se doit. Encore une fois, encore à la dernière seconde, ces Blazers trouvent une solution héroïque et ce sans que Dame Lillard soit balle en main pour le dernier shoot. Victorieux, les potes de Jusuf Nurkic retrouvent non seulement leur patron, ils retrouvent aussi le chemin de la gagne !

Quelle sera la prochaine équipe martyrisée par les Blazers ? Faites attention à votre franchise, si le prochain match contre Portland se retrouve serré au finish, vous savez déjà quoi faire : préparer les mouchoirs, car ça va sentir la clim !