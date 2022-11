Toute bonne chose à une fin, celle de la série de victoire des Milwaukee Bucks aura un goût amer. Face à des Atlanta Hawks privés de leur meilleur joueur Trae Young, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo se sont pris une belle gifle qu’ils n’ont pas eu le temps d’esquiver.

Les stats maison de cette grande première c’est juste ici !

La glorieuse incertitude de la NBA, épisode 12 843. Les Bucks avaient gagné leurs huit premiers matchs, le dernier en date sans Giannis Antetokounmpo, avec une facilité qui faisait peur à toute la Ligue. Les Hawks, eux, étaient certes bien classés à l’Est avec six victoires et trois défaites, mais ils avaient été forts contre les faibles et faibles contre les forts. Il y a dix jours, Milwaukee avait facilement disposé d’Atlanta, 123-115, alors que Trae Young était là. Mais sans lui, les Faucons ont emporté les gazelles dans leurs griffes, quelle belle image. Peu l’auraient parié, mais les Bucks viennent bien de subir leur première défaite de la saison.

Best start in team history is just the beginning. pic.twitter.com/fFZbqZBFlW — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2022

On a beau rester optimiste dans le Wisconsin, et c’est vrai que c’est le meilleur départ de l’histoire de la franchise, cette défaite là fait quand même mal. Perdre face aux Hawks, pourquoi pas, mais avec un si gros écart et le meilleur joueur adverse absent ça la fout mal, surtout que rien ne l’indiquait jusqu’à la mi-temps. On voyait déjà une promenade tranquille pour les Bucks, 36-25 à la fin du premier quart, 58-52 à la mi-temps, on mène tranquillement alors que Giannis a passé moins de dix minutes sur le parquet à cause de deux fautes rapides. Mais on ne voit jamais arriver un prédateur, et le troisième quart d’Atlanta a tout chamboulé : 37-22, ça fait +15 bravo on sait compter, et voilà la première grosse difficulté pour Milwaukee cette saison. Difficile à surmonter, surtout quand on n’y arrive pas offensivement. Giannis à « seulement » 25 points, ça arrive mais voilà, personne ou presque ne suit derrière : 21 points pour Jrue Holiday ça passe, mais 11 pour un Grayson Allen aux abonnés absents après trois premières minutes en lévitation du parking, 11 pour Bobby Portis, également discret après 5 bonnes premières minutes et pareil pour Brook Lopez, c’est très peu. Les remplaçants ? 59-33 pour le banc des Hawks, next. Et pour la première fois cette saison, l’absence de Khris Middleton s’est fait vraiment ressentir.

CC kindly requests that you get that outta here pic.twitter.com/5nPJbsKMZL — Atlanta Hawks (@ATLHawks) November 8, 2022

Finalement les Hawks enfoncent le clou dans le quatrième quart-temps grâce à Dejounte Murray et, surprise du chef, grâce au rookie A.J. Griffin. Pour les Bucks, c’est une première défaite qui ne remet pas grand chose en cause, mais qui leur rappellera qu’ils auront besoin de tout le monde s’ils veulent récupérer leur titre. Khris Middleton avait énormément manqué en Playoffs la saison passée, on aura besoin de lui cette année à coup sûr. Et puis la route était encore longue mais on commençait presque à y croire tant cette équipe paraissait invincible : dommage, le record des Warriors, 24 victoires pour lancer une saison, ne sera pas battu cette année.

Première défaite de la saison pour les Bucks avec cette petite gifle reçue sur le parquet des Atlanta Hawks. On pensait cette équipe invincible, mais quand Giannis n’est pas au top les autres doivent suivre et ça n’a pas été le cas ce soir. Les hommes de Mike Budenholzer auront l’occasion de se rattraper dans une semaine, avec une troisième confrontation contre les Hawks depuis le début de saison.