Preview de la soirée NBA : Game 5 crucial entre Bucks et Hawks, pas de Giannis sur le parquet, qui va prendre l’avantage ?

2-2, tout reste à faire pour Milwaukee et Atlanta, qui prolongent le suspense pour notre plus grand plaisir ! Alors que les Bucks avaient réussi à prendre une longueur d’avance, les Hawks ont réussi à égaliser alors que Trae Young a dû se contenter de regarder la victoire des siens depuis le banc. Double défaite pour Milwaukee, qui a vu son franchise player Giannis Antetokounmpo rentrer aux vestiaires, blessé au genou.

Lou Will contre Khris Middleton, c’est le duel que nous pourrions voir ce soir. No offense aux gars, mais pour un Game 5 de Finales de Conférence, on pouvait s’attendre à une meilleure affiche. Trae Young a loupé le match précédent pour une vilaine contusion osseuse au pied droit, mais pas de problème pour les Faucons, qui ont tenu tête à des Bucks quasiment au complet et qui sont venus égaliser avant de voyager dans le Wisconsin. Merci Lou Will (et re-bonjour au passage, on avait presque oublié que t’étais là), qui a porté cette attaque des Hawks, enfilant au mieux le costume de maestro de Trae Young et signant une belle ligne de stats à 21 points, 5 rebonds et 8 passes, à 7/9 au tir et 5/6 aux lancers. Des Bucks au complet, oui, mais uniquement pendant la première mi-temps, avant que Giannis Antetokounmpo soit obligé de rentrer aux vestiaires. La raison : une mauvaise réception après être monté au contre, et un genou qui a pris un sacré choc. Plus de peur que de mal pour Giannis au final, mais le Grec ne pourra pas fouler le parquet ce soir. Alors si la franchise du Wisconsin veut l’emporter, Khris Middleton va devoir ajuster son viseur. Parce que s’il a réalisé un Game 3 monstrueux, Khris s’est plutôt transformé en Kate Middleton sur le match suivant, auteur d’un magnifique 6/17 au shoot, sublimé d’un 0/7 à 3-points.

Official: Giannis Antetokounmpo is out tonight. https://t.co/fDU7qPKYeV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2021

Côté Atlanta, bravo messieurs, vous avez réussi à jouer une belle partition malgré l’absence de votre chef d’orchestre. En plus, le diagnostic du dégarni d’Atlanta semble plus favorable que pour le double MVP de Milwaukee, et on pourrait le voir en tenue cette nuit. Officiellement, Trae Young est incertain. Avantage Atlanta du coup ? Pas si vite, car on disait aussi avantage Bucks quand Ice Trae n’était pas sur la feuille de match, et on connaît la suite. Avis aux parieurs, les équipes se font un malin plaisir à créer la surprise à chaque match de la série. Maintenant, même si Young fait son comeback pour les Hawks ce soir à Milwaukee, il va falloir être solide pour s’imposer à l’extérieur et s’offrir une chance de finir la série à domicile. Ce qu’on peut souhaiter de mieux pour Atlanta finalement, c’est que le patron soit de retour, que la performance de Lou Williams ne soit pas juste un coup d’un soir (contrairement à son adresse préférée d’Atlanta) et que Clint Capela soit solide à l’intérieur malgré sa petite inflammation à l’œil (normalement, être Suisse en ce moment ça vous gagne).

Cette nuit, rendez-vous à 2h30 heure française au Fiserv Forum de Milwaukee. Qui va prendre l’avantage entre Bucks et Hawks ? Trae Young sera-t-il sur le terrain ? Bon, ça fait un peu teasing d’épisode de télé-réalité, mais sur le parquet, on vous assure que ça sera pas de l’acting. L’enceinte du Wisconsin risque d’être en feu ce soir, et pour cause, un gros Game 5 en vue qui offrira la possibilité à un des deux prétendants de se rapprocher des Finales NBA (où les Suns attendent sagement). Vu la tournure que prend la série, il y a des bonnes raisons de programmer son réveil cette nuit.