Celtics – Cavs : 1-1, Cleveland frappe fort à Boston ! Apéro TrashTalk

Cleveland est allé à Boston et nous a offert un super Game 2, pour égaliser dans la série face aux Celtics ! Entre le coup de chaud de Donovan Mitchell et l’impact global d’Evan Mobley, les boys de l’Ohio ont réussi à reprendre l’avantage du terrain. Mais est-ce que les Celtics vont réussir à répondre en déplacement ? Quels ajustements faire pour contrer le momentum des Cavs ? Apéro spécial demi finale de conf !

Et bah. On pensait franchement que ces Celtics allaient corriger le tir et prendre sans discuter cette deuxième victoire chez eux avant un déplacement dans l’Ohio. Ce n’est pas le cas, comme lors du premier tour face au Heat. Encore une forme d’arrogance, mêlée à un très bon match des Cavaliers ? Peut-être que les fleurs sont uniquement pour Cleveland, qui a fait tout ce qu’il fallait pour s’assurer la victoire. En tout cas, les Cavaliers récupèrent l’avantage du terrain… et ça, faut qu’on en parle dans l’Apéro TrashTalk !