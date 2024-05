Game 7 : retour sur 2 matchs très chauds ! Apéro TrashTalk

Forcément, on devait revenir sur ce qu’il s’est passé dimanche soir. Les Pacers et les Wolves ont décroché leur qualification pour les Finales de Conférence au terme d’un Game 7, c’est désormais l’heure du débrief. Par ici l’Apéro TrashTalk.

Ce dimanche, on a eu droit à deux Games 7 en NBA. Un premier à New York avec l’énorme match offensif des Pacers et la désillusion d’une nouvelle blessure, cette fois celle de Jalen Brunson. Un deuxième à Denver avec le comeback historique des Wolves en déplacement, grâce à Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert et compagnie. Que penser de ces deux matchs ? Et qu’avez-vous retenu de ces rencontres ? On fait le point à chaud !