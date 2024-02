NBA All-Star Game 2024 : les remplaçants pour la Conférence Ouest !

Ding ding ding ! La NBA a annoncé cette nuit ses remplaçants pour le All-Star Game 2024, qui se tiendra le dimanche 19 février prochain à Indianapolis. On fait le point sur les All-Stars de l’Ouest !

Le fameux reveal des remplaçants pour le All-Star Game est toujours l’occasion d’un déferlement de sel assez unique, entre les défenseurs des uns et les attaquants des autres, parce que personne n’est jamais content et, après tout, c’est ça le plus beau.

2024 NBA West All-Star reserves: Kawhi Leonard, Anthony Davis, Devin Booker, Anthony Edwards, Stephen Curry, Paul George, Karl-Anthony Towns.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 2, 2024

Alors celle-là elle va faire causer. Loin de nous l’idée de faire les oiseaux de mauvaise augure, mais clairement l’odeur du sang nous attire alors on va rester là, stationnés en attendant les émeutes. En attendant ? On vous laisse vous régaler avec cette sélection 2024, qui fait la part belle aux aux Clippers, aux Wolves, aux Lakers et aux Suns, qui auront donc chacun deux représentants sur cette édition 2024. Dire que ceux qui y sont ne le méritent pas serait injuste, dire que certains qui n’y sont pas le mériteraient c’est une autre histoire, mais on peut en tout cas noter, dans un premier temps, que trois joueurs honoreront cette saison leur première sélection au All-Star Game et que ces trois joueurs seront issus de la Conférence… Est (Tyrese Maxey, Jalen Brunson, Paolo Banchero).

A l’Ouest que du vieux ou presque (déso Ant-Man), mais parait-il que c’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe. Mais les meilleurs… All-Stars ? On vous laisse en juger.