Pour conclure une mi-temps incroyablement longue (mais pas plus que les deux premiers quart-temps), la NBA avait tenu à récompenser celui qui en fait la pluie et le beau temps depuis bientôt vingt ans.

Burna Boy, Tems et Rema avaient ambiancé la mi-temps, et avant de se replonger dans le match de basket le plus éclaté de l’année on s’est donc injecté une nouvelle dose de LeBron dans le sang. Quelques jours après être devenu le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, le King avait eu l’honneur avant le match de choisir ses partenaires pour ce All-Star Game, lui qui est capitaine d’équipe depuis que le système a été instauré, et après une première mi-temps de roi il a donc été honoré comme il se doit par la NBA, qui avait réuni pour l’occasion le gratin du gratin, ni plus ni moins que les trois meilleurs scoreurs de l’histoire :

Les trois meilleurs scoreurs de l’histoire réunis. 113 726 points cumulés. C’est le tweet. pic.twitter.com/DtcUC8HwIX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 20, 2023



LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar et le local de l’étape Karl Malone, une photo pour l’histoire entre les trois plus grosses forces offensives de tous les temps en NBA et une étape de plus dans ce qui ressemble de plus en plus à un Farewell Tour grandeur nature pour LeBron. Le King qui avait d’ailleurs terminé son match à la mi-temps, faudrait pas non plus tirer sur la corde pour le seul match de la saison que le mec a le droit de perdre.