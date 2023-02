C’était annoncé depuis quelques heures, et après avoir du laisser sa place la veille lors du Skills Challenge, Giannis Antetokounmpo n’aura participé à ce All-Star Game que quelques secondes.

La blessure au poignet qu’il a contracté jeudi soir face aux Bulls ne l’a pas empêché de faire déplacement dans l’Utah pour ce All-Star Weekend, mais elle l’aura privé de tout ou presque des joyeusetés de l’évènement. Quelques minutes après avoir constitué son équipe en compagnie de LeBron James, Giannis Antetokounmpo a donc fait le minimum syndical afin d’ajouter une étoile de plus à son CV. Un dunk, une faute et merci pour tout, faudrait quand même pas aggraver une blessure en pleine foire à la saucisse.

Giannis is done for the night after scoring first 😅 pic.twitter.com/mhFfiBzGU3 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 20, 2023



Les Bucks sont dans les bons temps de passage pour toper la première place de l’Est et font plus que jamais partie des favoris pour le titre, et fort logiquement aucun risque n’a été pris pour le Greek Freak. Ça fait plus à manger pour les autres, et au moins Giannis pourra prendre de belles photos. Allez, on y retourne !