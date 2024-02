Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Deux copains d’enfance ont participé ensemble à un All-Star Weekend. Le flex !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Un match historique à Toronto, avec un triple-double rarissime points – rebonds – contres. On rappelle qu’il est encore rookie, bref. On oubliera ensuite volontairement les perfs de Victor pour son premier All-Star Weekend, pour se rappeler – déjà – qu’il y a participé et c’est déjà pas mal. Wemby continue d’écrire sa légende, à peine quatre mois après son arrivée dans la ligue.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 20,5 points à 46,8% au tir dont 32% du parking et 81,1% aux lancers, 10 rebonds, 3,2 passes, 1,1 steal et 3,2 contres en 28,4 minutes

Wemby pose un ÉNORME TRIPLE-DOUBLE lors de la victoire des Spurs face aux Raptors !

27 PTS

14 REB

10 BLK

5 AST

2 STL

10-14 FG

👽

LE MATCH DE VICTOR.

26 points à 10-21 au shot

9 rebonds

5 assists

3 contres

1 interception

27 minutes

Wemby 📸

Wemby pour les premiers points du match ! #NBAAllStar

Le round de la “TEAM TOP PICKS” avec Banchero, Wembanyama et Edwards ! #NBAAllStar

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy collectionne les doubles-doubles, et il collectionne, surtout, les victoires avec les Wolves. La déception de ne pas avoir été convié au All-Star Game a été transformée en envie de tout casser, Minnesota a atteint la pause du All-Star Game en tête de la Conférence Ouest et la Gobe a désormais deux objectifs : un quatrième DPOY et une première bague. Sacré printemps en perspective.

Wolves @ Clippers : 17 points à 6/10 au tir et 5/5 aux lancers, 10 rebonds et 4 contres en 33 minutes

Wolves @ Blazers : 16 points à 7/10 au tir et 2/4 aux lancers, 15 rebonds, 1 passe et 1 contre en 37 minutes

Wolves @ Blazers : 11 points à 4/7 au tir et 3/4 aux lancers, 12 rebonds, 2 passes et 2 contres en 26 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,8 points à 64,8% au tir et 65,1% aux lancers, 12,5 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 2,1 contres en 33,3 minutes

Rudy Gobert face aux Trail Blazers. !

16 POINTS

15 REBONDS

1 AST / 1 BLK

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Si sa semaine n’a pas été incroyable, elle s’est terminée avec un trip sympa dans l’Indiana, aux côtés de son BFF Wemby. Un premier All-Star Weekend aux côté des plus grandes stars de NBA, car c’est bien de ce moule qu’est fait Bilal. Une parenthèse pleine de sourires dans une saison compliquée d’un point de vue collectif. L’heure de jouer un peu plus pour lui, spoiler les moyennes pourraient s’envoler en mars.

Wizards @ Mavericks : 4 points à 1/10 au tir dont 1/4 du parking et 1/2 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe et 2 contres en 30 minutes

Wizards @ Pelicans : 6 points à 3/6 au tir dont 0/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 27 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,3 points à 44,4% au tir dont 36,3% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,8 steal et 0,8 contre en 26,9 minutes

Bilal

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Le All-Star Weekend n’a jamais trop été son terrain de jeu favori, alors on imagine que Nico a profité de la pause pour s’envoyer quelques croziflettes et autres Monopoly en famille. Ouais, on a un peu d’imagination.

Sixers @ Cavs : DNP

Sixers – Heat : DNP

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,7 points à 51,9% au tir dont 45,4% du parking et 64,3% aux lancers, 3,9 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 0,7 contre en 24,9 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

Enfin libéré de sa geôle new-yorkaise, Evan Fournier a joué ses deux premiers matchs avec les Pistons et il a scoré autant en deux jours qu’en deux mois avec les Knicks. On va voir du Vavane jusqu’à la mi avril et ça fait plaisir, et dîtes-vous bien que c’est ça qui va lui permettre d’être en rythme pour aller mettre le shoot de la gagne en finale des JO.

Pistons @ Lakers : 13 points à 4/9 au tir dont 2/5 du parking et 3/4 aux lancers, 4 rebonds, 1 passe et 2 steals en 25 minutes

Pistons @ Suns : 10 points à 4/12 au tir dont 2/7 du parking, 4 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 26 minutes

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 7 points à 29,3% au tir au tir dont 22,2% du parking et 83,3% aux lancers, 2,4 rebonds, 1 passe, 1,4 steal et 0,2 contre en 17,8 minutes

Evan Fournier pour ses débuts aves les Pistons !

13 POINTS

4 REBONDS

1 AST / 2 STL

Evan Fournier pour son 2ème match avec les @DetroitPistons

10 POINTS

2 REB / 1 AST

2 STL / 1 BLK

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

Il avait joué une minute la semaine précédente, il en a joué dix la semaine dernière. Selon nos calculs, il devrait donc jouer cent minutes cette semaine, et mille la semaine prochaine.

Suns vs Kings : DNP

Suns vs Pistons : 5 points à 1/2 au tir et 3/3 aux lancers, et 1 rebond en 10 minutes

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 3,9 points à 29% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,6 rebond, 1,9 passe et 0,5 steal en 14,1 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Un seul petit match cette semaine pour Ousmanito, pas de quoi fouetter un chat. Par contre, vraiment, QUI a inventé cette expression ?!? (On est allé vérifier, et ça fait froid dans le dos)

Thunder @ Magic : 2 points à 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 1 rebond, 4 passes et 1 steal en 9 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,1 points à 42,6% au tir dont 31,3% du parking et 87,5% aux lancers, 1,7 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11,2 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Sioux Falls Skyforce : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 15,8 points à 45% au tir dont 24% du parking et 63,3% aux lancers, 6,4 rebonds, 4 passes, 1,1 steal et 0,3 contre en 30,1 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

N’a pas joué face aux Wolves du Minnesota… d’Anthony Edwards, mais plutôt face aux Wolves de l’Iowa de… DJ Carton. On voulait vraiment le placer.

Blazers vs Wolves : DNP

Blazers vs Wolves : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,6 points à 34,9% au tir dont 41,2% du parking et 62,5% aux lancers, 1,3 rebond, 0,7 passe et 0,2 steal en 7,4 minutes

En G League :

Rip City Remix vs Iowa Wolves : 12 points à 5/8 au tir dont 1/4 du parking et 1/4 aux lancers, 3 rebonds et 1 passe en 13 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Encore un match bien solide en G League, avec toujours ces allers-retours incessants entre Ligue 1 et Ligue 2. Le pompier de service.

Thunder @ Magic : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,6 points à 55,6% au tir dont 33,3% du parking et 69,2% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,2 passe et 0,5 contre en 7,4 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Sioux Falls Skyforce : 13 points à 5/9 au tir dont 0/3 du parking et 3/3 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes et 2 contres en 33 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 10 points à 42,2% au tir dont 9,1% du parking et 77,8% aux lancers, 11,2 rebonds, 2,4 passes, 0,4 steal et 1,6 contre en 26 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Il est revenu très fort après sa blessure à la main, et peut clairement ambitionner une place dans le roster de Tyronn Lue pour la fin de saison. Est-ce qu’on y croit parce qu’on est Français ? Probablement un peu. Beaucoup.

Clippers @ Warriors : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,7 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 5,8 minutes

En G League :

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 12,8 points à 56,9% au tir dont 50% du parking et 54,5% aux lancers, 8,7 rebonds, 2,2 passes, 1 steal et 2,5 contres en 27,3 minutes

ON. HIS. HEAD! 😤

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Sidy continue d’attendre son tour, et on imagine que s’il ne joue pas plus en NBA c’est parce que le staff des Spurs a peut qu’il ne cherche trop à servir Wemby. Oh ça va, on taquine.

Spurs @ Raptors : DNP

Spurs @ Mavericks : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

En G League :

Austin Spurs @ Rio Grande Valley Vipers : 13 points à 6/10 au tir dont 1/4 du parking et 0/1 aux lancers, 3 rebonds, 3 passes et 1 contre en 26 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 12,8 points à 44,6% au tir dont 15,4% du parking et 68,2% aux lancers, 4,8 rebonds, 2,4 passes, 1 steal et 1 contre en 25,6 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Encore un joueur dont on espère que la fin de saison lui permettra de jouer un peu avec les grands. Faudrait pas nous faire croire non plus que les victoires comptent à Detroit.

Pistons @ Lakers : DNP

Pistons @ Suns : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs Grand Rapids Gold : 9 points à 2/6 au tir dont 2/5 du parking et 3/3 aux lancers, 5 rebonds, 2 passes et 2 steals en 31 minutes

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 9 points à 34,8% au tir dont 34,5% du parking et 70% aux lancers, 3,2 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,8 contre en 26,5 minutes

# Killian Hayes (-)

Première semaine du reste de la vie de Killian Hayes. L’ancien meneur des Pistons n’a pas de franchise à l’heure de l’écriture de ces lignes, si vous avez des nouvelles n’hésitez pas.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina (-)

Peut-être bien qu’il s’entraine avec Killian Hayes, peut-être pas.

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes