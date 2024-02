Ils étaient seize cette saison, entre la NBA et la G League. Ils ne sont plus que douze, mais dans ces douze quelques uns contribuent grandement à nous faire mettre le réveil toutes les nuits. A l’orée de la pause du All-Star Weekend… si on faisait le point sur nos Français de NBA ?

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Il est le leader du bataillon français en NBA, et ça n’est pas près de changer. Victor Wembanyama est sur les bases d’une saison all-time, en attaque comme en défense, et chacun de ses matchs est un Top 10 à tout seul. Ne manquent que les minutes et les victoires, mais ça viendra très vite.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 20,5 points à 46,8% au tir dont 32% du parking et 81,1% aux lancers, 10 rebonds, 3,2 passes, 1,1 steal et 3,2 contres en 28,4 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Il pourrait bien aller chercher la première place à l’Ouest en fin de saison, et de surcroit un statut de contender très sérieux en Playoffs. Il le mérite, d’autant plus qu’on a retrouvé le Rudy elite, celui qui fait partie des grands favoris pour aller chercher un trophée de DPOY qui serait son quatrième.

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,8 points à 64,8% au tir et 65,1% aux lancers, 12,5 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 2,1 contres en 33,3 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal montre par flashs qu’il est fait pour la NBA, pour cette NBA. Dans les étoiles en défense comme en attaque, il va d’ailleurs participer ce soir au Rising Stars dans la même équipe que Wemby. Marasme collectif cette saison à Washington mais un tout petit peu d’espoir dans le projet, et BC incarne ce projet quasiment à lui tout seul. Le chouchou, partout où il passe, y compris dans les Top 10.

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,3 points à 44,4% au tir dont 36,3% du parking et 70,2% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,7 passe, 0,8 steal et 0,8 contre en 26,9 minutes

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Saison tronquée pour le capitaine de l’Équipe de France, qui a du quitter Los Angeles il y a quelques semaines, pour rejoindre la Pennsylvanie et Philadelphie. Bromance avec Joel Embiid dès son arrivée, résultats probants pour les Sixers grâce à Nico notamment, mais depuis quelques semaines Nico est moins bien physiquement et son absence cumulée à celle d’Embiid fout les Sixers dans le mal. Direction un premier play-in pour Nico ?

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 5,7 points à 51,9% au tir dont 45,4% du parking et 64,3% aux lancers, 3,9 rebonds, 2,3 passes, 0,7 steal et 0,7 contre en 24,9 minutes

# Evan Fournier (Detroit Pistons)

Il a fini par quitter New York, dieu merci. Pas utilisé du tout par Tom Thibodeau, Evan est finalement parti à Detroit, et il a presque plus joué en trois jours qu’en un an. Vavane ne jouera pas les Playoffs cette saison mais il jouera, et c’est tout ce qu’on souhaitait à quelques mois des Jeux Olympiques.

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 7 points à 29,3% au tir au tir dont 22,2% du parking et 83,3% aux lancers, 2,4 rebonds, 1 passe, 1,4 steal et 0,2 contre en 17,8 minutes

# Theo Maledon (Phoenix Suns)

Il a commencé à jouer récemment – les garbage time – avec les Suns, mais clairement la saison de Théo Maledon est un couloir sans fin. Du gâchis quand on se souvient de sa saison rookie, et c’était il n’y a pas si longtemps que ça.

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 3,9 points à 29% au tir dont 16,7% du parking et 93,3% aux lancers, 1,6 rebond, 1,9 passe et 0,5 steal en 14,1 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Ousmane Dieng en bave pour exister, mais il en bave dans l’une des meilleures équipes de NBA alors c’est un mal pour un bien. Les places sont devenues chères à OKC et si OD n’est pas parti à la deadline, c’est peut-être que le Thunder a encore foi en son jeune ailier français.

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 4,1 points à 42,6% au tir dont 31,3% du parking et 87,5% aux lancers, 1,7 rebond, 1,1 passe, 0,2 contre et 0,1 steal en 11,2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 15,8 points à 45% au tir dont 24% du parking et 63,3% aux lancers, 6,4 rebonds, 4 passes, 1,1 steal et 0,3 contre en 30,1 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Il a joué quelques bouts de match en NBA mais là aussi le projet est bancal. Quelques éclairs en G League mais rien de fou non plus, et on attend désormais l’accélération du giga tank du mois de mars pour voir Rayan Rupert jouer 25 minutes tous les soirs en NBA. Deal ?

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,6 points à 34,9% au tir dont 41,2% du parking et 62,5% aux lancers, 1,3 rebond, 0,7 passe et 0,2 steal en 7,4 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 12,7 points à 36,5% au tir dont 24,1% du parking et 57,9% aux lancers, 6 rebonds, 1,5 passe et 0,8 steal en 29,2 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Capable de surdominer en G League et de montrer de belles choses à l’étage supérieur, ne manque sue du rythme pour enchainer les performances. A se demander si ce ne serait pas mieux… ailleurs ?

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,6 points à 55,6% au tir dont 33,3% du parking et 69,2% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,2 passe et 0,5 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 10 points à 42,2% au tir dont 9,1% du parking et 77,8% aux lancers, 11,2 rebonds, 2,4 passes, 0,4 steal et 1,6 contre en 26 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Lui aussi domine en G League, et on a parfois l’impression qu’une place de douzième dans la rotation de Tyronn Lue ne serait pas du vol.

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 2,7 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 5,8 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 12,8 points à 56,9% au tir dont 50% du parking et 54,5% aux lancers, 8,7 rebonds, 2,2 passes, 1 steal et 2,5 contres en 27,3 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Comme Rayan Rupert il n’a pas sa place dans le groupe NBA et fait ses gammes dans une G League… qu’il connait pourtant déjà. Du temps de jeu à venir sur le dernier quart de saison ? Allez Pop, dis oui.

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,5 point à 25% au tir dont 0% du parking et 100% aux lancers, 1 rebond et 0,5 steal en 6 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 12,8 points à 44,6% au tir dont 15,4% du parking et 68,2% aux lancers, 4,8 rebonds, 2,4 passes, 1 steal et 1 contre en 25,6 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Two-way contract chez les Pistons, Malcolm pourrait lui aussi fouler quelques lattes NBA en toute fin de saison, quand l’enjeu ne sera plus vraiment là pour Detroit.

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 9 points à 34,8% au tir dont 34,5% du parking et 70% aux lancers, 3,2 rebonds, 2,3 passes, 1,1 steal et 0,8 contre en 26,5 minutes

# Killian Hayes (-)

Coupé par les Pistons au soir de la deadline, Killian Hayes est sorti de NBA par la (toute) petite porte. Libre de signer où il veut, encore faudrait-il qu’une franchise NBA veuille de lui, ce qui n’a pas l’air d’être le cas aujourd’hui. Triste, et radical.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 6,9 points à 41,3% au tir dont 29,7% du parking et 66% aux lancers, 2,8 rebonds, 4,9 passes, 0,9 steal et 0,5 contre en 24 minutes

# Frank Ntilikina (-)

Comme Kiki il a pris la porte de la NBA et attend désormais le moindre coup de fil pour le relancer. Les Jeux Olympiques pointent leur nez et, plus encore que pour Killian, le manque de compétition pourrait lui être fatal. Le timing est désastreux.

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : 1 point à 11,1% au tir dont 12,5% du parking et 100% aux lancers, 1,2 rebond et 0,8 passe en 8,6 minutes

*Maxime Carène et Darryl Doualla avaient commencé la saison de G League, respectivement avec les Texas Legends et le Capital City Go-Go, mais n’ont pas été conservé par leur franchise après Noël.