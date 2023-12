Ils sont quatorze cette saison. Quatorze joueurs français à évoluer en NBA. On attend des fortunes diverses pour les uns et les autres, de la superstar montante (Victor Wembanyama) aux futurs anciens combattants (Nicolas Batum) en passant par l’arrivée de jeunes pousses intéressantes (Bilal Coulibaly, Ousmane Dieng…) ou les leaders confirmés (Rudy Gobert). Quatorze Frenchies qui feront toute la saison la promo du pain et du calendos, mais surtout quatorze Frenchies qui tenteront un push de plus avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette semaine ? Toujours pas de victoire pour Wemby, toujours pas de défaite pour Rudy, et toujours pas de basket pour Vavane…

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Le fait notable de la semaine pour Victor Wembanyama ? Il a joué pivot face aux Bulls. Résultat des courses ? 10 rebonds au premier quart, 20 au total et, on l’espère, Gregg Popovich qui rééditera l’expérience. Pour le reste ça ne change pas, Wemby défend dur, shoote beaucoup et perd énormément.

Spurs vs Wolves : 12 points à 4/13 au tir dont 0/2 du parking et 4/6 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

Spurs vs Bulls : 21 points à 8/20 au tir dont 0/4 du parking et 5/6 du parking, 20 rebonds, 4 passes, 1 steal et 4 contres en 32 minutes

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 19 points à 43% au tir dont 25,5% du parking et 81,8% aux lancers, 10,2 rebonds, 2,6 passes, 1,3 steal et 2,7 contres en 30,3 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Leader à l’Ouest, officieux meilleur défenseur de la Ligue à l’heure de ces lignes. Rudy Gobert collectionne les rebonds, les contres, les grosses def et les victoires, bref Rudy est en pleine bourre et ça ne rigole PAS DU TOUT. Road to… All-Star Game ?

Wolves vs Spurs : 16 points à 7/8 au tir et 2/2 aux lancers, 20 rebonds, 2 passes et 2 contres en 30 minutes

Wolves @ Grizzlies : 16 points à 6/9 au tir et 4/4 aux lancers, 20 rebonds, 1 passe, 1 steal et 6 contres en 36 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 13,5 points à 61,8% au tir et 63,6% aux lancers, 12,4 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 2,5 contres en 32,8 minutes

# Killian Hayes (Detroit Pistons)

Il est revenu aux affaires en fin de semaine dernière et il a enchainé avec deux matchs plutôt pas trop mal. Malheureusement les Pistons sont littéralement éclatés au sol et ça n’aide pas à son développement, même si on sent, encore et toujours, qu’il en a malgré tout sous le capot.

Pistons vs Grizzlies : 12 points à 5/13 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes et 1 steal en 27 minutes

Pistons @ Magic : 16 points à 7/11 au tir dont 0/2 du parking et 2/3 aux lancers, 7 rebonds, 4 passes et 1 contre en 32 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 10 points à 43,8% au tir dont 31% du parking et 67,6% aux lancers, 3,1 rebonds, 4,3 passes, 1,1 steal et 0,7 contre en 27,1 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Deux matchs, deux défaites, deux belles perfs. Une phrase que l’on peut quasiment écrire tous les lundis, mais cette fois-ci Bilal a rajouté career high au rebond contre les Nets et highlights + adoubement de Joel Embiid contre les Sixers. On croise les doigts pour qu’il continue à jouer autant, de toute façon on n’aura pas bien mieux cette année, poke Wes Unseld Jr.

Wizards vs Sixers : 14 points à 6/10 au tir dont 1/5 du parking et 1/1 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 3 steals en 28 minutes

Wizards @ Nets : 11 points à 4/6 au tir dont 1/2 du parking et 2/4 aux lancers, 10 rebonds et 2 passes en 25 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 8,7 points à 53,2% au tir dont 41,5% du parking et 65,5% aux lancers, 4 rebonds, 1,7 passe, 1,1 steal et 0,7 contre en 26,4 minutes

# Nicolas Batum (Philadelphia Sixers)

Désormais homme de main préféré de Joel Embiid, Nico continue sa route vers les Playoffs à l’Est, et aura cette saison comme ambition de faire passer un cap aux Sixers. Il l’a fait avec les Clippers alors pourquoi pas, en attendant Nic est toujours aussi propre et utile dans le système de Nick Nurse.

Sixers @ Wizards : 9 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking et 4/7 aux lancers, 6 rebonds et 5 passes en 33 minutes

Sixers vs Hawks : 8 points à 3/4 au tir dont 2/3 du parking, 4 rebonds et 4 passes en 29 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 6,3 points à 57,1% au tir dont 51,1% du parking et 63,6% aux lancers, 3,9 rebonds, 2 passes, 0,6 steal et 0,7 contre en 24,6 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Trois matchs de G League cette semaine pour Ousmane Dieng, qui va devoir regagner sa place dans le groupe de Mark Daigneault. Désormais à OKC, il faut être un crack pour être dans les 15.

Thunder @ Rockets : DNP

Thunder vs Warriors : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3 points à 35,1% au tir dont 26,9% du parking et 75% aux lancers, 1,8 rebond, 0,9 passe et 0,1 steal en 10,2 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Birmingham Squadron : 16 points à 6/9 au tir dont 1/3 du parking et 3/3 aux lancers, 5 rebonds et 2 passes en 33 minutes

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : 19 points à 8/17 au tir dont 1/7 du parking et 2/4 aux lancers, 7 rebonds, 5 passes et 3 steals en 37 minutes

Oklahoma City Blue vs Osceola Magic : 10 points à 4/12 au tir dont 2/7 du parking et 0/1 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 2 steals en 29 minutes

Oklahoma City Blue @ Mexico City Capitanes : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 16,7 points à 42,9% au tir dont 25,5% du parking et 60% aux lancers, 7,1 rebonds, 3 passes, 1,4 steal et 0,9 contre en 32,2 minutes

# Theo Maledon (Charlotte Hornets)

Alerte enlèvement lancée pour le petit Théo, aperçu pour la dernière fois le 2 décembre dernier dans une salle d’arcade de Caroline du Nord.

Hornets @ Bulls : DNP

Hornets vs Raptors : DNP

Les stats de Théo Maledon cette saison en NBA : 4,2 points à 28,8% au tir dont 16,7% du parking et 91,7% aux lancers, 1,8 rebonds, 2,2 passes et 0,5 steal en 15,4 minutes

# Olivier Sarr (Oklahoma City Thunder)

Olivier domine en G League, comme à son habitude. Un peu juste pour une place dans la rotation NBA mais toujours dispo, dans l’ombre, prêt à jaillir pour faire un double-double sur ESPN.

Thunder @ Rockets : DNP

Thunder vs Warriors : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en NBA : 2,4 points à 50% au tir, 66,7% du parking et 66,7% aux lancers, 4 rebonds, 0,2 passe et 1 contre en 10,8 minutes

En G League :

Oklahoma City Blue vs Birmingham Squadron : 13 points à 6/10 au tir dont 0/2 du parking et 1/1 aux lancers, 13 rebonds, 3 passes et 3 contres en 31 minutes

Oklahoma City Blue vs Rio Grande Valley Vipers : DNP

Oklahoma City Blue vs Osceola Magic : 10 points à 4/8 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 2 steals et 3 contres en 31 minutes

Oklahoma City Blue @ Mexico City Capitanes : DNP

Les stats d’Olivier Sarr cette saison en G League : 11,5 points à 55,6% au tir et 100% aux lancers, 11,5 rebonds, 2,5 passes, 1 steal et 3 contres en 31,3 minutes

# Moussa Diabaté (Los Angeles Clippers)

Trois bons matchs en G League, en attente d’un coup de fil de Tyronn Lue pour venir jouer des garbages en NBA.

Clippers vs Nuggets : DNP

Clippers @ Jazz : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 3 points à 50% au tir et 75% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,4 passe et 0,4 steal en 6,1 minutes

En G League :

Ontario Clippers vs South Bay Lakers : 15 points à 6/15 au tir et 3/4 aux lancers, 12 rebonds, 4 passes, 1 steal et 2 contres en 33 minutes

Ontario Clippers vs Santa Cruz Warriors : 12 points à 5/13 au tir dont 0/2 du parking et 2/3 aux lancers, 14 rebonds, 1 passe et 2 steals en 33 minutes

Ontario Clippers vs Salt Lake City Stars : 17 points à 7/13 au tir et 3/4 aux lancers, 9 rebonds et 1 passe en 31 minutes

Ontario Clippers vs South Bay Lakers : DNP

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 15,2 points à 49,2% au tir dont 0% du parking et 64,7% aux lancers, 9,8 rebonds, 1,4 passe, 1,2 steal et 1,6 contres en 32,2 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Toujours absent du groupe NBA mais toujours solide en G League. C’est déjà ça… pour le moment ?

Blazers @ Warriors : DNP

Blazers vs Mavs : DNP

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 0,7 point à 8,3% au tir dont 16,7% du parking et 50% aux lancers, 0,1 rebond, 0,3 passe et 0,3 steal en 4,8 minutes

En G League :

Rip City Remix vs Stockton Kings : 15 points à 5/11 au tir dont 4/5 du parking et 1/1 aux lancers et 9 rebonds en 34 minutes

Rip City Remix vs Stockton Kings : 14 points à 4/11 au tir dont 3/7 du parking et 3/4 aux lancers, 4 rebonds et 4 passes en 33 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en G League : 14,2 points à 43,2% au tir dont 46,2% du parking et 68,2% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,1 passes et 0,9 steal et 0,3 contre en 32,6 minutes

# Evan Fournier (New York Knicks)

Mentionné dans des rumeurs de trades autour de Manu Quickley, voilà pour son actu de la semaine…

Knicks @ Bucks : DNP

Knicks @ Celtics : DNP

Les stats d’Evan Fournier cette saison en NBA : 2 points à 16,7% au tir au tir dont 0% du parking, 1 rebond, 1 passe et 1 steal en 16 minutes

# Frank Ntilikina (Charlotte Hornets)

Comme cadeau de Noël, Franky aura peut-être la chance d’avoir une tenue des Hornets pour pouvoir rejouer en janvier. Pas de nouvelles du tibia mais il était censé être de retour fin décembre, on y est presque !

Hornets @ Bulls : DNP

Hornets vs Raptors : DNP

Les stats de Frank Ntilikina cette saison en NBA : en attente de téléchargement

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

Il était lui aussi porté disparu mais Jack Malone est passé par là et l’a rapatrié à San Antonio pour un match de G League. Génial.

Spurs vs Wolves : DNP

Spurs vs Bulls : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : en attente de téléchargement

En G League :

Austin Spurs @ Mexico City Capitanes : DNP

Austin Spurs @ Texas Legends : DNP

Austin Spurs @ Texas Legends : 6 points à 2/6 au tir dont 0/4 du parking et 2/2 aux lancers, 3 rebonds, 5 passes et 1 steal en 21 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 9,8 points à 46,9% au tir dont 29,4% du parking et 80% aux lancers, 5,1 rebonds, 3,9 passes, 0,8 steal et 1,3 contre en 25 minutes

# Malcolm Cazalon (Detroit Pistons)

Malcolm continue de faire ses gammes sur W9 en G League, et au vu de la saison des Pistons, on aimerait bien le voir un peu en NBA, c’est pas comme si les mecs étaient sur une bonne dynamique non plus…

Pistons vs Grizzlies : DNP

Pistons @ Magic : DNP

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en NBA : joua 3 minutes, jadis

En G League :

Motor City Cruise vs Cleveland Charge : 6 points à 2/6 au tir dont 2/4 du parking, 3 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 33 minutes

Motor City Cruise @ Windy City Bulls : 21 points à 7/11 au tir dont 5/8 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 1 steal en 35 minutes

Les stats de Malcolm Cazalon cette saison en G League : 13,8 points à 50,2% au tir dont 49,9% du parking et 79% aux lancers, 3,5 rebonds, 3,1 passes, 1,1 steal et 0,4 contre en 29,3 minutes

# Maxime Carene (Texas Legends – G League)

Texas Legends @ Osceola Magic : DNP

Texas Legends @ Memphis Hustle : DNP

Texas Legends vs Austin Spurs : DNP

Texas Legends vs Austin Spurs : 5 minutes et 3 allers-retours

Les stats de Maxime Carene cette saison en G League : 1,8 points à 54,5% au tir et 66,7% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,2 passe, 0,1 steal et 0,4 contre en 9,6 minutes

# Daryl Doualla (Capital City Go-Go – G League)

Capital City Go-Go @ Greensboro Swarm : DNP

Capital City Go-Go vs Greensboro Swarm : 0/1 du parking, 1 rebond et 1 passe en 5 minutes

Les stats de Dary Doualla cette saison en G League : ce serait lui faire offense de les détailler