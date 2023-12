S’il y en a un qui est en train de mettre tout le monde d’accord c’est bien Rudy Gobert. Et cette nuit, c’est un nouveau chef d’œuvre défensif que la Gobe a posé contre les Spurs de Victor Wembanyama. Road to le quatrième DPOY ?

Savez-vous quelle est la meilleure équipe de NBA cette saison ? Savez-vous quelle est la meilleure défense de NBA cette saison ? Et le meilleur défenseur de cette meilleure défense ?

Les Wolves, les Wolves, Rudy Gobert.

Rudy Gobert over his last 4 games:

18.5 PPG

15.5 RPG

3.0 BPG

71% FG

+55

BIG reason why the Timberwolves are currently the best team in the NBA pic.twitter.com/BBLdvelakD

Inarrêtable Rudy Gobert, qui a donc ENCORE lâché une masterclass défensive cette nuit face aux Spurs, comme il avait pu le faire il y a quelques jours face à Chet Holmgren et les Wolves, comme il l’a globalement fait lors des 20 matchs qu’il a disputé cette saison.

16 points, 20 rebonds et 2 contres en 30 minutes

Des stats qui ne reflètent même pas l’impact de Rudy sur ce match, et une autre qui vous parlera peut-être plus, c’est le 10/33 compilé en cumulé par Zach Collins et Victor Wembanyama (4/13 cette nuit) quand RG était dans les parages…

Une nouvelle perf très très très solide du pivot des Wolves, qui le conforte ainsi dans la peau d’un favori pour le trophée de DPOY 2024, ce qui serait le cas échéant son quatrième sacre, ça commence à causer là hein…

Standing ovation pour Rudy Gobert 🇫🇷, c’est beau putain 🥲

16 points 21 rebonds 2 contres +31 de plus/minus… Un taff monstrueux #RaisedByWolvespic.twitter.com/9xTALJp0k8

