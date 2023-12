Performance passée un peu à travers cette nuit, mais énorme performance tout de même. Desmond Bane en a collé 49 à la “défense” des Pistons, sa plus grosse marque en carrière !

Possédé le type.

Dans une de ces zones dont on parlait d’ailleurs lundi dans CETTE vidéo.

Cette nuit les Grizzlies croisaient dans le Michigan les très faibles Pistons, dorénavant propriétaires d’une mignonne série de 18 défaites consécutives, et en attendant le retour de suspension de Ja Morant dans quelques jours, Memphis s’est un peu rassuré en allant chercher sa troisième victoire en quatre matchs, bien utile après un début de saison régulière assez catastrophique (6-14).

Le héros du match de la nuit ? Pas Killian Hayes non (12 points, 4 rebonds et 4 passes) mais plutôt ce grand zinzin de Desmond Bane, auteur pour le coup de son plus gros coup de chaud en carrière, visez plutôt :

49 points à 19/31 au tir dont 4/8 du parking et 7/7 aux lancers, 6 rebonds, 8 passes, 1 steal et 2 contres en 36 minutes

Un festival pour le “nain bodybuildé”, qui s’éclate d’un point de vue individuel depuis le début de la saison (23,8 points) et qui a donc participé cette nuit à enterrer encore un peu plus de bien malheureux Pistons, partis pour exploser tous les records de nullité cette saison.

Allez, nous on vous laisse avec les highlights de DB, on sait que c’est pas bien d’encourager tant de violence mais, après tout, Detroit l’a bien mérité.

Desmond Bane COOKED all night and put up a new career high ‼️

49 PTS / 19-31 FGM / 4-8 3PM / 8 AST pic.twitter.com/zqM0hcPRIQ

— NBA (@NBA) December 7, 2023