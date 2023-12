La main chaude, mythe ou réalité ? || #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle de main chaude, de la petite flamme sur 2K, de ces moments où plus rien ne peut vous arriver. Envoyez la GROSSE question de la semaine !

Vous les connaissez ces moments. On espère que vous l’avez vécu personnellement, sinon vous l’avez forcément vu, chaque soir en NBA, chaque week-end sur les parquets. Ces moments où un mec est tellement chaud que le panier semble être aussi grand que l’océan, à tel point que chacun de ses tirs se transforme en bucket. “La main chaude”, la loi des séries, le mood, bref, un joueur est-il plus en réussite quand il a la main chaude, quand il est dans la “zone”, ou bien, au contraire, tout cela est-il un mythe, un hasard de la vie basketballistique ?

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion quatrième du nom, on en parle en commentaires et on espère que vous aussi, lors de votre prochain match, vous connaitrez ce phénomène de main chaude… s’il existe.