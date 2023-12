Après l’équipe du mois, c’est au tour du joueur de novembre en TTFL de passer au grill de TrashTalk pour nous raconter sa réussite. Voici Bibin21, le player of the month en TrashTalk Fantasy League grâce à ses 1434 points

Salut Bibin21. Félicitations, tu es le meilleur joueur de TTFL du mois de novembre. Tes premières impressions ?

Salut ! Très content de ce résultat auquel je ne m’attendais absolument pas ! C’est mon pote Mathis, avec qui je joue, qui m’a dit il y a quelques semaines “gros t’es premier sur le mois”, et à partir de ce moment je me suis mis en mode tryhard. J’ai eu chaud car le 29 novembre, j’étais repassé 2ème derrière corentin21, mon acolyte Dijonnais. Ca s’est joué à rien !

Tu peux te présenter un peu ? Depuis combien de temps tu joues ? Quel est ton bilan lors des saisons précédentes ?

Je m’appelle Aubin, j’ai 25 ans et je suis originaire de Dijon (allez la JDA). Ça fait 12/13 ans que je suis la NBA, mais j’ai commencé à jouer seulement depuis l’année dernière. C’est venu sur un coup de tête à la veille de la reprise de la saison avec des potes, et je ne regrette absolument pas !

L’année dernière j’avais également pas mal commencé, j’étais proche du top 100 avant de dégringoler autour de la 2 000ème place à la fin de la saison.

Je vois que tu joues aussi en équipe, XPERTS TEAM, tu peux nous parler un peu de vous ?

L’équipe a bien changé entre l’année dernière et cette année, tout s’est mis en place un peu tard mais l’idée était de pouvoir partager une passion ensemble et pouvoir rager de nos carottes respectives. J’essaye de convaincre d’autres potes de rejoindre l’équipe mais je pense qu’ils ont peur de ne pas être au niveau. 😉

Avec cette prestation, tu ambitionnes le titre à la fin de la saison ?

Ça serait magnifique même si la concurrence est rude ! Tout va très vite, en un pick tu peux perdre 30 places et quitter les premières places. Je vais essayer de me maintenir dans le top 100 dans un premier temps et on verra par la suite. C’est seulement ma deuxième saison, il ne faut pas être trop gourmand.

Et d’un point de vue collectif, quel est l’objectif de votre équipe ?

On a pas forcément d’objectif avec l’équipe, je pense qu’on est pas assez impliqué pour pouvoir ambitionner quoi que ce soit, on joue pour le plaisir et pour pouvoir se chambrer également par moment ! Pourquoi pas la saison prochaine ?

Pour réaliser un tel mois, quels sont les bons coups que tu as réussis ?

Le mois était impressionnant, j’ai eu seulement 4 picks en dessous de 40 points. Il me semble avoir fait 6 best picks sur ce mois. En performance notable, il y a eu Jokic à 69, Giannis à 87, Maxey à 77, Lillard à 64, KAT à 63, et Doncic à 65.

Est-ce que tu as quand même pris quelques carottes ou alors c’est vraiment un mois de rêve avec que des bons choix ?

J’ai pris une petite carotte avec Banchero qui finit à 7 points l’avant dernier jour du mois. Pour la petite histoire, j’avais mis Zion, que j’ai changé dans la soirée et qui a finalement fini Best Pick. 😅

Mais une moyenne de 51 sur le mois ça reste incroyable !

Un petit mot ou quelques conseils pour tes adversaires ?

Gardez toujours votre première intuition ! C’est, généralement, la meilleure. Ça a été le cas pour moi sur cette période. 🙂

Bonne saison à tous et bon courage surtout !

Et encore un grand merci à l’équipe TrashTalk qui nous régale au quotidien et qui fait rayonner la NBA et le Basket en France.

Merci beaucoup pour cet échange et bonne continuation.