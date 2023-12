Nikola Jokic est le joueur de NBA qui a inscrit le plus de points, qui a distribué le plus de passes décisives et qui a capté le plus de rebonds depuis le début de la saison NBA. Traduction, le Serbe est plus que jamais dans la course pour un nouveau trophée de MVP.

Nikola Jokic est un gourmand et depuis le début de saison, le pivot des Nuggets se goinfre. Des points, des passes décisives et des rebonds, le champion en titre s’envoie de tout. Il mange ses adversaires, avale les records et ne semble pas être rassasié, bien au contraire.

579 – 277 – 196 : ce n’est pas un téléphone rose américain mais bien le nombre respectif de points, de passes et de rebonds de Nikola Jokic depuis le début de saison. C’est bien simple, aucun autre joueur n’a fait mieux dans l’une de ces catégories. Par match, il n’est “que” le huitième meilleur scoreur, le troisième meilleur passeur et le meilleur rebondeur mais en termes de total, il est bien le leader de chaque statistique.

The Serbian leads the entire NBA in points, rebounds and assists

Cette différence peut s’expliquer par le fait que les Denver Nuggets sont l’une des quatre équipes à avoir déjà disputé 21 matchs cette année (avec les Los Angeles Lakers, les Chicago Bulls et les New Orleans Pelicans) et que le Serbe n’en a manqué qu’un. En disant cela, nous ne voulons en aucun cas amenuiser l’exploit réussi par Nikola Jokic en ce début de saison. Être en bonne santé en NBA, c’est un skill et être régulier également.

Avec la blessure de Jamal Murray, le jeu de la franchise du Colorado passe beaucoup par les mains du déjà double MVP, et cela ne lui pose aucun problème. 29 points, 12,8 rebonds et 9,8 passes de moyenne à 56,8% au tir, Jokic porte son équipe sur ses larges épaules et la porte haut puisque les Nuggets sont pour le moment troisièmes de la Conférence Ouest.

Un dossier de MVP sans aucun doute, mais pas le seul bien sûr puisque Joel Embiid, Shai Gilgeous-Alexander Luka Doncic ou encore Jayson Tatum réalisent également des débuts de saison XXL. Néanmoins, aucun des autres joueurs cités n’est capable de mener la Grande Ligue dans toutes les catégories statistiques comme le fait Nikola Jokic et cela montre bien qu’il est un joueur spécial, un joueur différent.

Source texte : BasketBall Reference et EuroHoops