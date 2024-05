C’est le principe de la Loterie, et la Draft NBA 2024 n’échappe pas à la règle, il y a forcément des gagnants et des perdants, des heureux et des déçus. Focus sur les grands perdants du soir, ceux qui vont pleurer à chaudes larmes chez eux en position fœtale.

La Loterie NBA, c’est avant tout une histoire de probabilités. Chacune a une possibilité proéminente sur un choix bien précis avec des probabilités le plus souvent très fiables. Pour rappel, voici les statistiques initiales de cette Loterie NBA 2024.

Une fois de plus, nous parlerons des Pistons dans cet article, eux qui finissent à la place du c*n pour la troisième année consécutive, alors qu’ils avaient à chaque fois… 14% de chances de sélectionner en première position et 40% de chances de choisir dans le Top 3. Comme en 2022 et 2023, la franchise de Detroit ne choisira qu’en 5è position et sera contrainte de voir les plus gros prospects se dérober sous leurs yeux, encore une fois… Le seum est palpable à 8 Mile et ça commence à faire beaucoup de poisse pour une équipe qui galère plus que jamais à entourer Cade Cunningham (1er choix 2021 tout de même) comme il se doit. Il va falloir être malin pour sortir des abysses du classement de la NBA, auxquels les Pistons sont abonnés depuis de trop nombreuses années.

Picking 5th overall in the 2024 NBA Draft…

Au rayon des losers, les Raptors ne sont vraiment pas mal non plus, eux qui ont souvent été trop nuls pour espérer quoi que ce soit cette saison… et trop forts pour conserver leur choix de draft. Les Raptors devaient choisir en 8è position, mais doivent lâcher ce pick qui n’était protégé qu’en cas de Top 6, aux Spurs dans le cadre du transfert de Jakob Poeltl. La franchise canadienne avait bon espoir de pouvoir rameuter un prospect solide dans l’Ontario pour apporter du soutien à Scottie Barnes, mais ils vont devoir regarder les Texans choisir à leur place avec un petit sourire narquois. C’est toute la reconstruction des Dinos qui prend du retard juste à cause d’une combinaison de boules qui leur est défavorable.

Raptors fans watching their pick go to the Spurs in the lottery.

Comment ne pas en placer une pour les Nets également, eux qui auraient pu choisir en 3è position s’ils n’avaient pas décidé d’envoyer leur choix à Houston dans le cadre du transfert de James Harden à Brooklyn. Ce choix n’était pas du tout protégé, et revenait aux Texans quoi qu’il arrive. Quand on voit le fiasco qu’a représenté l’expérience du Barbu au Barclays Center, et la tronche de l’équipe en ce moment, on se dit que ce choix de draft aurait fait un bien fou aux coéquipiers de Mikal Bridges. Mais ni Alexandre Sarr, ni Zaccharie Risacher, ni aucun autre prospect de cette cuvée ne traversera l’Hudson pour revêtir le maillot noir.

Le pick des Nets, qui devait de toute façon revenir à Houston (trade de James Harden), permet aux Rockets d'obtenir le troisième choix à la prochaine Draft !

Charlotte et Portland font également partie des grands perdants de la soirée, eux qui avaient respectivement 13,3 et 13,2% de chances de toucher le gros lot. Les deux équipes, qui ont indéniablement fait partie des cancres de cette Ligue tout au long de la saison, ont été victimes de l’improbable montée des Hawks et des Rockets à la Loterie. Ils vont, à l’instar des Pistons, devoir faire les fonds de tiroirs pour espérer choper le meilleur prospect possible. Les Hornets choisiront en 6è position, et les Blazers en 7è position, ces derniers essaieront de se consoler avec le 14è choix obtenu de la part des Warriors, mais pas sûr que cela suffise à leur remonter le moral…

The results for the 5-14 picks in the 2024 #NBADraftLottery presented by State Farm:

5. Pistons

6. Hornets

7. Trail Blazers

8. Spurs

9. Grizzlies

10. Jazz

11. Bulls

12. Thunder

13. Kings

14. Trail Blazers pic.twitter.com/IplHkAhITB

Pour résumer, les Pistons, les Raptors, les Hornets, les Blazers et même les Nets font partie des grands perdants de cette Loterie de la Draft NBA 2024. Bien sûr, ce n’est pas une fin en soi, mais cela contrecarre les plans de ces franchises. Il va falloir trouver des solutions autrement pour remettre ces équipes sur les bons rails.