La loterie de la Draft NBA 2024 se déroulait ce jour à 21 heures, heure française, et outre le cambriolage réalisé par les Hawks, il faut également noter la “chance” des Spurs, qui vont choisir deux fois dans les dix premiers picks.

En effet, avec l’énorme surprise des Hawks et des Rockets, qui avaient respectivement 3% de chances de choisir les premiers et 4% de chances d’être sur le podium (NDLR : grâce aux Nets), le choix des Raptors a chuté en 8è position. Or, il avait été utilisé comme monnaie d’échange en 2023 pour rapatrier Jakob Poeltl au Canada, et n’était protégé qu’en cas de Top 6, ce qui veut dire que cette protection ne s’applique pas à ce classement. Résultat des courses, Toronto l’a bien dans l’os et doit céder son choix à San Antonio. C’est la soupe à la grimace à Toronto, où on comptait beaucoup pour ce choix pour sélectionner un jeune à fort potentiel. Contrairement aux Spurs, qui peuvent encore faire la fête après la loterie, après avoir eu l’immense privilège de sélectionner Victor Wembanyama avec le 1st pick l’an dernier.

Officiel, les San Antonio Spurs récupèrent le pick #8 des Raptors (trade de Jakob Poeltl), Toronto aurait conservé le pick que s’il était dans le range #1 à #6.

Deux picks donc pour San Antonio à la prochaine Draft : #4 et #8

Alors certes, les Texans ne sélectionneront pas en premier cette saison, mais avec leur 4è pick, puis le 8è convoyé par les Raptors, c’est une double opportunité qui se présente pour entourer Wemby avec deux jeunes à fort potentiel. Les possibilités sont nombreuses, avec un peu de chance ils pourraient même sélectionner Zaccharie Risacher s’il est encore disponible en 4, voire Nikola Topic pour renforcer le poste de meneur, et en 8, Rob Dillingham représente également une belle option au poste 1 mais tout dépendra encore une fois de ce qui sera fait quelques minutes plus tôt. Les Spurs pourraient également échanger l’un de leurs choix pour attirer un joueur plus référencé.

Quoi qu’il en soit, les Spurs ont récupéré deux fois plus d’assets que ce qu’ils pouvaient espérer lors de cette Loterie de la Draft NBA 2024, et nul doute qu’il va falloir surveiller ce qu’ils vont en faire. Ici, on a confiance en les dirigeants des Spurs pour faire fructifier tout ça.