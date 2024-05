Les fans des Pistons ont regardé leur équipe gagner quatorze matchs cette saison, pour repartir avec le… cinquième pick de la Draft. Les balles de la Draft loterie ont une seule passion dans la vie, c’est de foutre le démon au front office des Pistons. Le proverbe disait vrai ! “You can’t have shit in Detroit“.

Les Pistons c’est pas possible putain quelle POISSE.

Commençons par une petite statistique. Jusqu’à 2023, ce n’était jamais arrivé dans l’histoire de la Lottery qu’une équipe avec le pire bilan chute en dehors du top 4 de la Draft… C’est maintenant arrivé aux Pistons deux années de suite. Eh oui, après 2023 et leurs 17 victoires, les Pistons ont cette année gagné 14 matchs, vécu une série de 28 défaites de rang, vécu l’enfer pas possible d’une franchise qui galère à effectuer son rebuild… tout ça pour sélectionner en cinquième à la Draft. Pour la troisième année de suite. Mark Tatum a bel et bien, une fois de plus, appelé les Detroit Pistons avant la coupure pub de la Draft loterie 2024, alors que Wizards, Hawks, Rockets et Spurs n’avaient pas encore été désignés.

The Pistons had the worst record in the NBA and will pick at No. 5 😅

Ce cinquième pick, c’est… littéralement le moins bon résultat que pouvaient espérer les Pistons. Leur dernier bilan leur garantissant au moins le top 5 de la Draft. Detroit peut faire une croix sur ses espoirs de top prospect, on ne verra probablement pas Alexandre Sarr, Zaccharie Risacher et autres Reed Sheppard atterrir dans le Michigan, les autres franchises auront tôt fait de faire main basse sur ces profils là avant que Detroit ne sélectionne.

The 2024 NBA Draft Lottery presented by State Farm will be held Sunday afternoon in Chicago and air live at 3:00 PM ET on ABC.

Below are the 2024 lottery probabilities for each of the teams ⬇️ pic.twitter.com/DBGxx0YHaU

Pour la deuxième année consécutive, c’est le pire scénario possible qui s’est donc déroulé sous les yeux des fans des Pistons. Début de malédiction, acharnement des Dieux du basket ou simple curiosité statistique ? Une chose est sûre, Ausar Thompson préfère en rire qu’en pleurer.

Ausar Thompson's reaction to the Pistons' getting the fifth pick 😮

