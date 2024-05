Alors que la Loterie NBA vient de rendre son verdict, ESPN n’a pas tardé pour sortir ses premières projections en vue de la Draft NBA 2024. Maintenant qu’on connaît l’ordre de sélection lors de la grande cérémonie de fin juin, on peut se faire une meilleure idée concernant la future destination des jeunes prospects.

Les projections d’ESPN en vue de la Draft NBA 2024

First stab at projecting the 2024 NBA Draft now that the order is set. Full 58-pick mock draft at ESPN.

STORY:

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 12, 2024

With the NBA draft order set, here's our first post-lottery look at the 8-14 range of the NBA draft.

Full 58 pick mock is live:

Full 58 pick mock is live: https://t.co/8dMREZMACY pic.twitter.com/PYQ24kK6OQ

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 12, 2024

Forcément, les trois noms qu’on regarde en premier sont ceux de nos Frenchies : Alex Sarr, Zaccharie Risacher et Tidjane Salaün, tous considérés comme des Lottery picks.

D’après Jonathan Givony, expert Draft pour ESPN, les Hawks pourraient utiliser leur premier choix sur Alex Sarr.

“Sarr est l’intérieur le plus impressionnant physiquement dans cette classe de draft, et pourrait donner à Atlanta un mélange entre sa taille et sa capacité d’écarter le terrain depuis le frontcourt, ce dont les Hawks ont bien besoin. […] Si l’objectif est de construire une meilleure défense autour de Trae Young, Sarr est un très bon fit à cause de sa polyvalence des deux côtés du terrain.”

Avec ce premier choix qui tombe dans la besace des Hawks, et les rumeurs qui entourent l’avenir de Trae Young et Dejounte Murray, il sera intéressant de voir ce que fera la franchise d’Atlanta.

En deuxième choix, les Wizards pourraient jeter leur dévolu sur Zaccharie Risacher, ce qui permettrait à ce dernier de rejoindre le Frenchie de Washington Bilal Coulibaly.

“Le potentiel que possède Risacher pour écarter le terrain, défendre à un haut niveau et devenir un titulaire solide à l’aile représente un mélange attractif entre sécurité et potentiel pour un pick numéro 2.”

Bientôt un duo de Français dans la capitale américaine ? Y’a des chances. En pleine reconstruction, les Wizards ont été séduits par Bilal cette saison et pourraient compter sur la connexion bleu-blanc-rouge pour avancer dans leur projet qui est, pour l’instant, assez flou.

Dernier Français parmi les potentiels Lottery picks : Tidjane Salaün. ESPN le place en numéro 14 de la prochaine Draft NBA, ce qui l’emmènerait jusqu’à Portland.

“Salaün serait un ajout intrigant dans le frontcourt de Portland, et permettrait de rééquilibrer un effectif très basé sur les arrières. Son potentiel pour espacer le terrain, apporter de l’énergie et de la polyvalence, et le fait qu’il n’ait pas besoin de touches offensives désignées, font de lui un fit intéressant pour le futur.”

Si cela devait se confirmer, Tidjane Salaün débarquerait dans une franchise en reconstruction post-Lillard, qui a sélectionné l’an dernier Scoot Henderson et un autre Français : Rayan Rupert. Déjà blindés sur les arrières avec Scoot, Anfernee Simons et Shaedon Sharpe, les Blazers ont plus de place sur les postes 3-4.

Outre les trois Frenchies, on voit aussi que les Spurs pourraient miser sur le meneur de Kentucky Robert Dillingham, la franchise de San Antonio ayant besoin d’un poste 1 pour mieux accompagner Victor Wembanyama. Enfin, le prospect de Colorado Cody Williams est envisagé à Oklahoma City, où évolue son frère Jalen Williams. Bientôt une nouvelle fratrie réunie en NBA ?