A la question “pourquoi est-ce qu’on se lève la nuit ?”, ce match en est la réponse. Incroyable Game 4 entre les Wolves et les Nuggets, incroyable résilience des Wolves, incroyable statement pour Anthony Edwards mais… ces Nuggets sont tout bonnement incroyables quand ils lancent la machine. Quelle série ! Mais QUELLE SÉRIE !

Le champion est de retour.

Et ça fait flipper.

Cette nuit les Nuggets étaient au pied du mur, pour la deuxième fois en trois jours, encore à l’extérieur, face à la sensation de ces Playoffs. Et pour la deuxième fois en trois jours, les Nuggets ont lâché une véritable démonstration de basketball, de basket à la fois sérieux et champagne. La différence avec le Game 3 ? C’est que cette fois-ci les Wolves ont été un challenger solide, loin du blow-out du dernier match donc. Karl-Anthony Towns est passé à côté de son match, Rudy Gobert s’est battu mais il a souffert, et c’en était déjà trop car en face la population entière du Colorado était sur un nuage…

Minnesota joue ce match contre 999 autres équipes de basket, je pense qu’ils gagnent le match 990 fois.

Mais ce soir… Denver…

Je sais pas. Toute tentative de comeback est constamment repoussée. Les Wolves font vraiment un match, c’est juste TROP fort en face.

Impossible pour les Wolves de ne pas mentionner l’immense match d’Anthony Edwards, auteur avec 44 points de son record en carrière en Playoffs, après les 43 du Game 1. Ce jeune homme EST le futur de la NBA, l’un de ses visages pour les quinze prochaines années c’est sûr, et cette nuit les comparatifs avec un certain Michael Jordan ont encore fusé. Naz Reid est également à créditer d’une belle rentrée en première mi-temps, mais cette nuit pour taper les Nuggets il aurait fallu deux Anthony Edwards, et il aurait surtout fallu que les Nuggets ne soient pas… les Nuggets.

Agressivité en défense, insolence en attaque, génie en attaque, perfection en attaque. Le trio Nikola Jokic / Jamal Murray / Aaron Gordon dans son prime, oui on ose mettre cet ancien boubourse du Magic dans le lot, car cette nuit il aura fallu attendre pas moins de deux heures pour le voir rater un tir… Quand à Jamal Murray vous le savez, les Playoffs sont son terrain de jeu favori, alors que Nikola Jokic nous fait réinventer chaque soir de nouveaux adjectifs. Le summum de la masterclass de la nuit ? Ce shoot au buzzer de la mi-temps pour Jamal Murray, un shoot que l’on vous remettra en tête à chaque fois qu’il faudra se souvenir du Nuggets Basketball du début des années 2020.

Les 30 dernières secondes de la première mi-temps : incroyable. pic.twitter.com/xhCeqgYCGk

En deuxième mi-temps les Wolves vont s’accrocher, ne jamais abandonner, toujours y croire. Mais comme un 1v1 face à Dylan Rocher ou Phil Taylor, comme une course contre Verstappen ou un set de tennis sur terre contre prime Nadal, il y avait cette nuit pour Minnesota ce côté impossible, cette marche infranchissable. Nikola Jokic est trop fort, il ne dicte pas le jeu mais il dicte le tempo de la NBA toute entière. 35 points, 7 rebonds et 7 passes cette nuit, ressenti 80/20/20, et si Rudy Gobert a reçu cette nuit et devant son public son joli quatrième trophée de MVP, on comprend plus que jamais pourquoi le Joker possède pour sa part trois statuettes de MVP.

Les Wolves sont très forts, mais Denver est vraiment trop fort. Les Nuggets reviennent à 2-2 et reprennent l’avantage du terrain, et ce match est probablement Top 5 de la saison en terme de niveau de jeu. Et probablement ni cinquième ni quatrième. Incroyable, c’est pour ça qu’on se lève la nuit.