“J’ai décidé de ramener mes talents au fin fond de l’Ohio, là où Joakim Noah n’a pas envie de partir en vacances.” Cette phrase n’a jamais été prononcée, mais c’est bien ce que LeBron James a fait à l’intersaison 2014.

Quatre ans après “The Decision”, un coup de communication que seuls Antoine Griezmann et ses agents ont semblé apprécier, LeBron James annonce son retour à Cleveland de manière bien plus sobre. Une simple interview pour Sports Illustrated, qui sera le premier pas d’une réconciliation entre l’un des meilleurs joueurs de tous les temps et l’Etat qui l’a vu naître.

En quatre saisons avec le maillot des Heatles de Miami, LeBron James a tout connu : quatre finales NBA pour deux titres de champion et deux MVP des Finales, deux MVP de saison régulière aussi et le statut indiscutable de meilleur joueur de la planète. Le natif d’Akron vient toutefois de perdre les Finales 2014 face aux Spurs en étant du mauvais côté d’une leçon de basket-ball. Bref, il est temps de partir.

Pendant ce temps-là, Cleveland a enchaîné les mauvaises saisons mais a récupéré trois des quatre derniers first picks de la Draft avec Kyrie Irving, Anthony Davis Bennett et Andrew Wiggins. Le projet est donc jeune mais prometteur et après son arrivée, LeBron James voit arriver à ses côtés Kevin Love (échangé contre Wiggins) pour donner à la franchise de plus grandes ambitions.

Deux ans plus tard, sa décision prendra tout son sens lorsque les Cavaliers s’imposent après l’une des saisons NBA les plus folles de tous les temps. LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love apporteront à la franchise la première bague de son histoire en battant les Warriors en finale, après avoir été mené 3-1. CLEVELAND, THIS IS FOR YOU.