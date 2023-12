Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne avec un souvenir heureux pour les fans des Cavaliers, et beaucoup moins pour ceux des Warriors !

Jour de gloire dans l’Ohio, jour de désolation à Oakland. Voilà en quelques mots comment résumer ce 20 juin 2016, lorsque les Cavs sont devenus la première équipe de l’histoire de la NBA à retourner un 3-1 en Finales NBA. Contre qui ? Pas les papas du coin qui se font quelques paniers avant le barbeuc’ mais bien l’équipe ayant le meilleur bilan de l’histoire de la NBA sur une régulière, le fameux 73-9 des Warriors en 2016.

CLEVELAND A RÉUSSI.

LEBRON A RÉUSSI.

PREMIER TITRE DE L’HISTOIRE DES CAVS.

FABULEUX GAME 7.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2016

Les livres d’histoire pour les Cavs donc, qui remportent au passage leur premier titre depuis leur création. Et aussi une promesse tenue par un certain LeBron James. Le kid d’Akron était revenu en 2014 pour gagner un titre chez lui, dans l’Ohio. Deux ans plus tard, le King aura tenu parole derrière une fin de série TITANESQUE.

Game 5 + 6 + 7 de LeBron.

36,3 points.

11,7 rebonds.

9,7 caviars.

3 contres.

3 interceptions.

50,6% au tir.

42,1% de loin.

Relisez.

Encore.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 20, 2016

Côté Warriors, ce choke historique va évidemment rester en travers de la gorge des fans mais ceux-ci se consoleront avec l’arrivée d’un certain Kevin Durant quelques jours plus tard à la Free Agency. De quoi préparer au mieux leur vengeance face au tout juste champion Cleveland. La suite appartient à l’histoire.