Le jour où LeBron James a disputé son premier match en NBA

Il y a quelques jours, le premier match de Victor Wembanyama en NBA créait un engouement sans pareil en réunissant 2,99 millions de téléspectateurs devant ESPN. Sans pareil ou… presque, puisque lors de la première de LeBron James, il y a… 20 ans, la barre des 3 millions avait été franchie.

Qu’est ce que vous souhaitez faire après le lycée ? La phrase préférée des conseillers d’orientation a traumatisé des millions d’adolescents. LeBron James, lui, n’a pas vraiment eu ce problème.

Après le lycée, LeBron voulait briller, ballon orange en main, dans la plus grande Ligue du Monde. Spoiler : il n’a pas attendu bien longtemps avant de le faire et dans l’ensemble, son plan de carrière s’est plutôt bien passé.

Nous sommes le 29 octobre 2003, une date sur le papier assez disgracieuse, on ne saurait pas vraiment expliquer pourquoi. Les nombres impairs ? Le mois d’octobre ? Bref, passons. Nous sommes le 29 octobre 2003 à Sacramento, (décidément ça ne sonne pas comme l’amorce d’un moment historique) et une nouvelle étoile s’apprête à illuminer la NBA. Son nom ? LeBron Raymone James. Son âge ? 18 ans. Son métier ? Ahou ! Ahou ! Ahou !

Accompagné par, ce qui est probablement la plus grosse hype de l’histoire du basket-ball pour un joueur n’ayant jamais évolué dans le Ligue et le surnom du Chosen One, LeBron débarque dans la Ligue avec une cible dans le dos et sans la confiance absolue de ses coéquipiers.

“On a déjà des joueurs meilleurs que lui à son poste dans notre équipe” – Carlos Boozer.

“Je ne pense pas qu’on puisse prendre un joueur venant du lycée et réellement penser qu’il va changer une équipe comme ça” – Darius Miles.

#Hexperts.

LeBron James, ce soir-là, entre sur le terrain et n’attend pas bien longtemps pour noircir la feuille de stats. Après une minute et trente secondes, le King envoie une passe parfaite pour un alley-oop vers un mec déjà moins important que lui, premiers points de la saison des Cavaliers. Deux minutes plus tard, LBJ se démarque sur la droite, s’élève à mi-distance et filoche, son premier panier en NBA.

A la fin du premier quart-temps, LeBron James compte déjà 12 points, à 6/10 au tir. Le message est passé. Des mi-distances, des caviars, un dunk en transition, la recette paraît presque simple mais elle est diablement efficace. Le numéro 23 brille de mille feux et parvient à garder son équipe dans le match pendant trois quart-temps et demi contre la… trop forte équipe des Kings, drôle de phrase.

Une défaite 106 à 92, mais une ligne statistique impressionnante pour le nouveau génie du basket mondial : 25 points à 12/20 au tir, 9 passes décisives, 6 rebonds et 4 interceptions. Pas mal pour un lycéen, faudrait demander à Darius Miles ce qu’il en pense. Et pour les curieux, le match complet est disponible sur la chaîne YouTube de la NBA.

LeBron James remportera à la fin de la saison le trophée de Rookie de l’année après un exercice à 21 unités de moyenne. Un nombre de points qu’il est encore capable de reproduire easy… 20 ans après pour offrir à ses Lakers la victoire contre les Suns. Vous avez dit longévité ?

