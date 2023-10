Lui tu lui parles pas d’âge, lui il est comme le bon vin. Deux réfs pour deux époques mais on s’est compris : tant que LeBron James sera là LeBron James dominera. Et cette nuit, c’est face à Kevin Durant qu’il a fait face avec force et courage.

Les stats d’un match fort agréable c’est juste ici

LeBron James, Kevin Durant. Deux hommes qui ne s’étaient pas croisés dans un match de saison régulière depuis cinq ans. Deux hommes qui feront date dans l’histoire du basket-ball, une phrase obvious évidemment mais quand on dit qu’ils feront date c’est qu’on en parlera probablement encore dans cent ans au moins. Enfin pas nous, enfin on s’est compris.

Pas nous pas nous… peut-être bien que LeBron, lui, sera encore là dans cent ans, à faire toujours plus jeune que la veille.

En effet, cette nuit face aux Suns d’un Kevin Durant privé de ses acolytes Devin Booker et Bradley Beal, LeBron James a peut-être déjà mis fin au débat sur son temps de jeu. Sous-utilisé lors du premier match (défaite face aux Warriors), le Roi des Rois a cette fois-ci joué 35 minutes dont l’intégralité du quatrième quart, et le money time du match a donné raison à une utilisation de LBJ en fonction de son talent et non de son âge.

Quatre possessions de suite lors desquelles LeBron James va attaquer le panier. Une faute de Kevin Durant provoquée, une autre revue et annulée par la VAR, puis deux autres drives surpuissants, en mode LeBron, en mode tchou-tchou, rien ni personne ne peut toujours y faire quoique ce soit. Les Suns avaient de l’avance, Kevin Durant était injouable et finira d’ailleurs pas dépasser Hakeem Olajuwon pour devenir le douzième meilleur marqueur de l’histoire, mais au final Anthony Davis fait valoir ses muscles et LeBron terminera le boulot, pour offrir aux Lakers leur première victoire de la saison.

LEBRON JAMES. YEAR 21.

21 points, 9 rebonds, 8 passes, 2 steals, 2 contres, 35 minutes, 1 victoire, 39 ans en décembre. LeBron James est là, il est bien là, et s’il s’était bien gardé de commenter plus que ça la décision de son coach de le reposer lors du premier match, il a répondu de la meilleure manière cette nuit. LeBron James ? C’est sur le terrain qu’il doit être, et ça ne changera peut-être… jamais.