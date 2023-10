Premier match de Damian Lillard avec les Bucks et déjà une première mixtape de l’horloger le plus sûr du bijouterie game. A Milwaukee on se frotte les bois, et nous on vous raconte tout ça ?

Les stats maison du match

Le recap avec une belle prose

La perf de Lillard passée au microscope

Plus gros total de points inscrits pour des débuts avec les Bucks, plus grand nombre de lancers marqués en un match sans en rater aucun avec le maillot de Milwaukee, deuxième Damian le plus efficace de l’automne après Damian Penaud, etc, etc, etc.

Damian Lillard n’a pas réussi ses débuts avec les Bucks, il a étincelé pour ses débuts avec les Bucks. Quelques minutes pour observer et comprendre quel était ce foutu cyborg grec à ses côtés, un premier message envoyé avant la mi-temps (17 points au deuxième quart), et ici on savait, on savait déjà. La deuxième mi-temps ne sera qu’une énième confirmation du talent quasi unique du garçon, et si certains d’entre vous se demandaient encore à qui reviendrait le ballon dans les fins de match serrées à Milwaukee, on vous annonce solennellement que Giannis Antetokounmpo a tout intérêt de se mettre dans un coin pour prendre des photos.

39 points à 9/20 au tir dont 4/12 du parking et 17/17 aux lancers, 8 rebonds et 4 passes en 37 minutes

12 points de suite au dernier quart lorsque les Sixers ont montré qu’ils avaient bien envie de gagner ce match, 14 en tout sur le dernier quart avec un ultime dagger sur la tête de Tyrse Maxey, et si vous cherchez ce fameux terme parfois usité au sujet de Damian Lillard on vous le repose ici : DAME TIME. Ce moment du match lors duquel Damian Lillard décide que ledit match lui appartient, et le coquin n’aura donc pas attendu plus que ça pour montrer à tout le monde qu’il n’était pas à Milwaukee uniquement pour découvrir les joies du tzatzíki.

On vous laisse avec les highlights de Dame sur ce premier match, et donc ce souvenir d’une première réussie, grandement réussie. Le prochain carnage potentiel ? Save the date, ce sera dimanche soir face aux Hawks !

Dame Lillard put on a show (39 PTS, 8 REB) and secured a W in his @Bucks debut! pic.twitter.com/iFKrSEwTMx

— NBA (@NBA) October 27, 2023