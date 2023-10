Énorme choc cette nuit en NBA, entre les deux seules équipes qui n’avaient pas encore entamé leur saison. On ne parle pas des Rockets, des Blazers ou des Bulls, eux ont joué et c’était pour la vanne, mais bien des Bucks et des Sixers, qui nous ont offert cette nuit une superbe première. On débriefe ?

Les Sixers n’auront jamais rien lâché, à part peut-être l’affaire avec James Harden mais ceci est un autre sujet.

Parlons plutôt des présents donc, et cette nuit les présents ont répondu à l’appel, chacun à leur manière. Honneur au nouveau venu sur le banc, Nick Nurse, pas loin de repartir du Wisconsin avec un premier braquo grâce à des challenges bien utilisés et des rotations… nicknursiennes, à suivre, les leaders vont devoir tenir le coup. Sur le terrain. Un Joel mi-figue mi-raisin, mi-France mi-USA, qui a parfois souffert en attaque (7 ballons perdus), qui a du composer avec les fautes mais qui a défendu le fer face à Giannis Antetokounmpo (bien aidé par un P.J. Tucker increvable) et qui termine tout de même avec 24 points, 7 rebonds et 6 passes, malgré un odieux 3/8 aux lancers. Le MVP en titre se met donc en route tranquillement, mais merci du cadeau avec un opener face à Giannis et Brook Lopez, deux des cinq meilleurs défenseurs intérieurs de la Ligue.

A ses côtés ? P.J. Tucker a défendu très fort mais n’a pas pesé en attaque, Tobias Harris c’est le contraire (8/9 au tir et une très bonne deuxième mi-temps), alors que la très bonne surprise est venue du banc avec un apport royal de Kelly Oubre Jr., auteur de 27 points à 9/11 au tirs dont 5/6 du parking et 4/4 aux lancers. Véritable électrons libre mais parfois un peu trop naïf en défense, par excès de motivation, mais globalement une très belle sortie du nouveau plus bel habitant de Philly. On termine par le… meilleur de tous, Tyrese Maxey, qui a prouvé si besoin était cette nuit avec son 31/4/8/2, ses shoots et ses multiples accélérations qu’il était peut-être un plus encore qu’un “simple” candidat au trophée de MIP.

On est bon pour les Sixers, passons aux Bucks.

Ce qu’il faut retenir de cette première ? Que Damian Lillard a été fantastique, déjà. 39 pions, 17 dans le deuxième quart et surtout 14 dans le dernier, le fameux Dame Time qui ne craint donc pas le décalage horaire, 17/17 sur la ligne excusez-nous, et déjà quelques tirs incroyables offerts au public d’un Fiserv Forum sous le charme dès le premier soir. A ses côtés ? Brook Lopez a dissuadé et il a mis quelques tirs (3/4 du parking), Jae Crowder a montré lui aussi qu’il faisait partie des increvables en sortie de banc, Khris Middleton a été assez discret alors que Bobby Portis a amené ses pions habituels et que les stats de MarJon Beauchamp ne reflètent pas son bel apport, notamment sur jeu rapide.

Les deux points négatifs de ce match pour les Bucks ? Premièrement la défense sur les extérieurs, on ne remplace pas Jrue Holiday du jour au lendemain et Adrian Griffin devra trouver les solutions pour ne pas en prendre 60 tous les soirs par deux arrières. Deuxièmement ? Le match de Giannis Antetokounmpo, qui sauve les meubles avec 23 points, 13 rebonds, 3 passes, 2 steals et 2 contres car c’est un foutu extraterrestre, mais qui aura eu du mal à trouver son rythme, entre mauvais choix en attaque et maladresse au tir et sur la ligne des lancers. Loin d’être catastrophique hein, mais beaucoup trop de déchets pour un joueur de son standing, et le besoin, très vite, de comprendre qu’il joue désormais avec un meneur all-time à ses côtés, ça pourrait lui servir.

Rapide retour sur le scénario du match tout de même, les Sixers auront compté jusqu’à 19 points de retard avant de… mener de 8 au dernier quart-temps. Mais Damian Lillard est passé par là et il a remis les Bucks sur de bons rails pour offrir la première victoire de la saison à sa nouvelle franchise. Un match fort agréable qui nous aura permis de terminer un Saint-Marcellin et rien que pour ça, on ne regrette pas d’avoir mis le réveil.