Les Sixers s’offrent un magnifique cadeau face aux Bucks : masterpiece en attaque, masterclass en défense, masterclaque pour Giannis

Si le derby de Los Angeles est évidemment le choc ultime de la nuit, ce Sixers-Bucks avait un goût tout particulier de très bon plat de résistance. La meilleure équipe de la Ligue face à ce qui s’apparente à l’un de ses plus gros outsiders à l’Est, un duel entre Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid pour savoir qui a la plus grosse… adresse, bref tout ce qu’il fallait pour apprécier ce combo magnifique mâche/copeaux de parmesan/poulet/cerneaux de noix/vinaigrette maison.

Et pour ceux qui avaient ciblé ce match comme un potentiel duel serré, disons que tout ne se sera pas passé tout à fait comme prévu. La faute à qui ? A des Sixers monumentaux pendant une très grande partie du match, prenant à la gorge Milwaukee et son Greek Freak, transformé pour l’occasion en vulgaire Grec Frites par un Joel Embiid intraitable en défense. Le Process en mode verrou qui oblige Giannis à s’exiler sur le parking pour prendre des tirs casse-croûtes, et en face les hommes de Brett Brown en profitaient pour brûler de la ficelle grâce notamment à… Josh Richardson, transfiguré comme pas mal de ses teammates ce soir. L’ancien joueur du Heat donc, puis Joel Embiid, qui non content de mettre Janice dans sa poche commençait à chauffer au deuxième quart en profitant de la solidité toute relative des frères Lopez dans la raquette. Le score à la mi-temps ? 69-48 Philly, c’est donc ça la meilleure équipe de la Ligue ? Lol. Intensité défensive monstre, réussite et alternance en attaque, tout réussit aux Sixers et si George Hill sauve les meubles en sortant du banc, la simple prestation de l’homme aux quadruples épaules ne suffit alors pas pour éviter le début de branlée qui se profile…

Une branlée qui deviendra officielle au fil des minutes durant la deuxième mi-temps, avec un Joel Embiid toujours aussi tranchant, un Ben Simmons parfait à la baguette et un Furkan Korkmaz parfait pour tuer tout espoir de retour des Bucks. Y’a des soirs comme ça où tout va bien, et y’a des soirs comme celui des Bucks où tout va mal, le genre de soir par exemple où Giannis lâche l’un de ses pires matchs statistiques ne carrière avec notamment son plus grand nombre de tirs ratés all-time (8/27 dont 0/7 du parking). Voilà ce que ça fait de se heurter au cinq le plus monstrueux de la Ligue en défense, et heureusement d’ailleurs que les refs auront laissé à plusieurs reprises le Freak enchainer une demi-douzaine de pas avant d’aller scorer dans le trafic. Jamais les Bucks ne verront le bout du tunnel ce soir, même revenus à moins douze en fin de match, et Giannis allait même, chose rare, dégoupiller en fin de match après une belle fourchette de Josh Richardson dans ses yeux de demi-dieu grec. Khris Middleton sauvera les apparences dans le garbage histoire de partir bons amis mais la véritable impression au cours de ce match restera bien celle d’avoir entrevu quelques heures une potentielle jolie affiche de Finales de Conférence, entre deux équipes qui savent aujourd’hui, c’est désormais officiel, comment marcher sur l’autre.

Score final 121-109 Sixers, après ce qui restera comme l’un des matchs les plus aboutis de Philly cette saison. Giannis a été dompté par un… Lion Indomptable, Brett Brown a gagné une bataille face à Bud, mais quelque chose nous dit que ces deux-là pourraient bien se retrouver dans quelques mois et plusieurs fois dans la même quinzaine. Vous aussi vous êtes pressés ? Normal.