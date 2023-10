Damian Lillard a disputé cette nuit le premier match de sa carrière NBA… avec un autre maillot que celui des Blazers. C’était évidemment celui des Bucks, et la première de Dame au Fiserv Forum s’est plutôt très bien passée. On sort le microscope, action par action !

Les stats maison de ce Bucks – Sixers fort intéressant

Premier quart-temps

Tir à 3-points raté, le trade est un échec

Passe décisive pour Giannis Antetokounmpo

Gêne De’Anthony Melton en défense

Oublié par Khris Middleton dans le corner, Lillard est-il mal aimé dans le vestiaire ?

Provoque la faute de Tyrese Maxey

Step back raté, décidément…

Fade away à 8,05 au chrono, les premiers points, alleluia, merci Khris Middleton pour le caviar

Passe décisive de coquinou pour Brook Lopez

Provoque la faute de Melton, rentre ses deux lancers

Deux rebonds consécutifs suite à des mésententes entre les Dupont et Dupond Bobby Portis et Malik Beasley

Sort à 3,35 de la fin du premier quart, la fiche de stats stationne à 4 points, 2 rebonds et 2 passes

NEW TEAM, SAME DAME ⌚️

First bucket as a Buck ✅

Sixers/Bucks | Live on TNT | #KiaTipOff23 pic.twitter.com/j0gshi83YX

— NBA (@NBA) October 26, 2023

Deuxième quart-temps

Remplace Cameron Payne avec 10,41 à jouer

Se fait cuisiner par Tyrese Maxey, premières comparaisons avec Jrue Holiday

Un rebond et un shoot à 3-points raté, la surcote est réelle

Gêne de nouveau De’Anthony Melton sur un tir de loin

Rebond, coast to coast, faute de Paul Reed provoquée et deux lancers marqués

Contré par Jaden Springer

Énorme 3+1 sur Springer qui défendait pourtant pas mal jusque-là

Accélération et deux points sur Tobias Harris occupé à compter ses dollars

Rebond et passe décisive pour MarJon Beauchamp

Accélération et step back sur Joel Embiid

Encore un 3-points, ça commence à faire

Provoque la faute de Melton et met ses deux lancers

Shoot du parking raté, joue un pick and roll avec Giannis et sort boire un coup de flotte à 3,16 minutes de la mi-temps

Rentre à 1,25, rejoue un pick and roll avec le grand Grec

3+1 refusé sur Tyrese Maxey mais deux lancers inscrits

La ligne de stats à la pause ? 21 points, 5 rebonds et 3 passes, ça promet.

Off-balanced.

Fouled.

…and Dame gets the 3⃣ to go somehow 🤷‍♂️

Sixers/Bucks | Live on TNT | #KiaTipOff23 pic.twitter.com/SjUWSDPsUa

— NBA (@NBA) October 27, 2023

Damian Lillard comes out hot and scores 21 PTS in the 1st half of his Milwaukee debut 🔥

Bucks are up 63-54 at half on TNT. #KiaTipOff23 pic.twitter.com/xE7Z5zDfau

— NBA (@NBA) October 27, 2023

Troisième quart-temps

Shoot à 3-points raté

Enfoncé par Tobias Harris

Passe décisive pour Giannis Antetokounmpo

Bonne défense sur un déplacement de P.J. Tucker

Prend Joel Embiid de vitesse après sa 4è faute, qu’il est malin : deux points.

Tir à 3-points raté

Un rebond, une faute sur Tyrese Maxey, un autre rebond

Met Patrick Beverley dans le vent et provoque la faute du roquet

Drive et provoque la faute de Kelly Oubre Jr., deux lancers marqués

Sort à 2,17 minutes de la fin du quart-temps avec 25 points, 7 rebonds et 4 passes. Dame time ?

Quatrième quart-temps

Rentre à 10,17 minutes au chrono

Shoot un peu court du parking

Faute sur Tyrese Maxey, même s’il a fait semblant de ne pas comprendre

Encore du jeu à deux avec Giannis mais le Freak gâche les munitions

Un rebond en pleine crise des Bucks, et un drive un peu olé olé

Sauve un ballon ultra-important en plongeant tah Lloris 2018

Shoot à 3-points raté

Ficelle à 3-points, what time is it ?!?

Récupère trois lancers sur une faute (bête) de Kelly Oubre Jr.

Et de un, et de deux, et de trois

Bip-bip, AND ONE.

ÉNORME SHOOT DU PARKING, DAME TIME BAZAR DE BAZAR

Énorme brique, faut pas pousser

Bonne défense, il est partout ce foufou

Drive et provoque la faute de Joel Embiid

2/2 aux lancers, ça fait quand même 17/17, au passage, et on va arrêter là

DAME 3-BALL.

Bucks take the lead back 105-104!

LIVE ON TNT #KiaTipOff23 pic.twitter.com/4Gju1nYRDH

— NBA (@NBA) October 27, 2023

Dame hard to the rack for the bucket and the foul 😤

He’s got 34 in his Bucks debut 🔥

📺 Under 3 minutes left on TNT #KiaTipOff23 pic.twitter.com/XfZdDnMuVj

— NBA (@NBA) October 27, 2023