Day 3 en NBA, déjà, et après la grosse soirée de la veille nous revoici à un format plus digeste avec deux petits matchs au menu. Enfin, “petits” on se comprend…

Le programme de la soirée :

1h30 : Bucks – Sixers

4h : Lakers – Suns

Le match à ne pas rater : Bucks – Sixers

Pour trois raisons principales. La première ? Les débuts de Damian Lillard avec sa nouvelle franchise, avec la deuxième seulement de sa carrière, et le fait que ces débuts se fassent en compagnie de Giannis Antetokounmpo. La seconde ? Joel Embiid, MVP en titre et délaissé semble-t-il définitivement par James Harden, Joel Embiid qui devra jouer aux cannibales au plus vite s’il veut que les Sixers réussissent leur début de saison. Et la troisième ? Tout simplement que Bucks et Sixers sont les deux dernières franchises à ne pas encore avoir joué cette saison, alors on saisit son petit calepin et on prend quelques premières notes ?

Les Français sur le pont

Pas de Frenchie sur les parquets NBA cette nuit, repos après la GROSSE session d’hier !

Mais aussi….

A peine le choc de l’Est terminé, place au… choc de l’Ouest. Les Suns ont gagné leur premier match de la saison mardi soir à Golden State, les Lakers ont été décevants à Denver, et les deux équipes se retrouvent pour une première fois cette saison, déjà. Kevin Durant sera présent, Bradley Beal et Devin Booker c’est moins sûr, et pour les Lakers Lebron James et Anthony Davis driveront une fois de plus le FC Hollywood. Les Suns partent favoris, mais ne commencez pas à enterrer la peau du LeBron avant qu’il soit à 0-2.