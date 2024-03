Très joli programme cette nuit en NBA, avec un énorme choc à 18h, un duel européen haut en couleur à 20h30, et Wemby à minuit !

Le programme de la nuit :

18h : Bucks – Suns

20h : Pistons – Heat

20h30 : Mavericks – Nuggets

23h : Magic – Raptors

23h : Wizards – Celtics

0h : Spurs – Nets

2h30 : Clippers – Hawks

Le match à ne pas rater : Bucks – Suns

On commence avec un gros choc dès 18h, entre les Bucks et les Suns. Finales 2021 c’est le parfum, Giannis et Lillard face à KD et Devin Booker, Khris Middleton de retour et Brook Lopez qui garde la maison, Bobby Portis en sortie de banc et en face le trio Nurkic / Beal / Grayson Allen pour mettre des pions et/ou des brins. Et si on rajoute les débuts potentiels d’Isaiah Thomas avec les Suns et l’horaire française délicieuse du match, ça donne forcément un banger à venir.

Mais aussi …

Le Heat a absolument besoin de gagner, attention car le déplacement à Détroit est piégeux.

Nikola Jokic face à Luka Doncic ? Vous êtes un assassin si vous ne regardez pas ce match. Surtout que si Lulu ne joue pas… Kyrie Irving s’occuper de gérer l’orchestre.

Le Magic devrait disposer sans trop de souci des Raptors.

Les Celtics gagneront-ils de plus ou de moins de 50 points à Washington ?

Victor Wembanyama tentera de claquer un sextuple-triple face aux Nets.

Clippers- Hawks pour finir le programme, L.A. a besoin de gagner pour distancer les Pels et se rapprocher du podium de l’Ouest.

Les Français de la nuit :

Evan Fournier contre le Heat

Bilal Coulibaly face aux Celtics

Victor Wembanyama sera-t-il accompagné sur le parquet par Sidy Cissoko ?

Moussa Diabaté ne devrait pas jouer avec les Clippers

Et en G League ?