Programme NBA : Bucks – Kings, Cavs – Thunder et Suns – Pacers, quelque chose nous dit qu’il pourrait y avoir du blowout

Après le MLK Day et les grosses nuits de mercredi et vendredi, la NBA y va mollo ce soir avec seulement trois matchs au programme. Trois matchs, c’est pas beaucoup, et en plus au vu des affiches, ça pourrait bien se terminer sur trois blowouts…

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 22 JANVIER 2022

1h : Bucks – Kings (sur beIN Sports 1)

Bucks – Kings (sur beIN Sports 1) 2h : Cavaliers – Thunder

Cavaliers – Thunder 3h : Suns – Pacers

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Kings (1h) : les Kings sont rarement cités dans le match de la nuit alors c’est l’occasion ou jamais. On vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que Sacramento est soudainement devenu une équipe hype hein. Sept défaites en neuf matchs, zéro victoire en sept déplacements, tout est normal dans la capitale californienne. Mais comme on parle des Kings, on n’est jamais à l’abri d’un sursaut complètement inattendu, d’un authentique exploit qui sera ensuite suivi par quatre revers consécutifs. Contre des Bucks en back-to-back et assez irréguliers cette saison, y’a peut-être un coup à jouer pour la bande à De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton, ce dernier venant en plus de sortir du protocole COVID si l’on en croit… Tyrese Haliburton. Cependant, on rappelle que les champions en titre ont eux récupéré Jrue Holiday et quand le trio Jrue – Middleton – Giannis est sur le terrain, ça se termine très souvent par une victoire de Milwaukee.

Tyrese Haliburton has cleared health and safety protocols, sources tell me. — Tyrese Haliburton (@TyHaliburton22) January 21, 2022

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Darius Garland et les Cavs retrouvent le Thunder à peine une semaine après leur dernière confrontation. Garland s’était bien amusé (27 points – 18 passes) et y’a moyen qu’il remette le couvert.

Les Suns reçoivent des Pacers qui restent sur – attention roulement de tambour – deux victoires de suite. Vu le niveau auquel évolue Phoenix, on ne prend pas trop de risques en disant que cette série va s’arrêter dans l’Arizona, d’autant plus qu’Indiana sera privé de Domantas Sabonis (et peut-être du duo Malcolm Brodgon – Caris LeVert). Mais attention, on ne pensait pas non plus voir les Warriors s’incliner face à la superstar Keifer Sykes.

Petite nuit donc, avec trois favoris clairement établis. Autant dire que ça risque d’être vite réglé, mais on va quand même jeter un œil car on n’est jamais au bout de nos surprises en NBA. Allez, on se retrouve à 1h avec le café.