Programme NBA : Celtics – Bucks à 21h30, Suns – Mavs à 2h, double dose de Game 7 pour une nuit magique !

Cette fois on y est ! La folie des Game 7 va s’emparer de nos écrans et on devrait vivre une soirée de pure folie ! Deux matchs incroyables au programme et on va évidemment vivre ça tous ensemble dès 21h30 !

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 15 MAI

21h30 : Celtics – Bucks (beIN Sports 3) (et en direct commenté sur la chaîne YouTube de TrashTalk)

2h : Suns – Mavs (beIN Sports 3)

Après un choke dans le Game 5 à la maison, puis une victoire de patron dans le Wisconsin, Boston est de retour dans son antre et a l’occasion d’aller envoyer le champion en titre Bucks en vacances. Jayson Tatum sera-il toujours intenable ? La défense des Celtics peut-elle calmer Giannis Antetokounmpo ? Le Greek Freak aura-t-il enfin un peu de soutien de la part de ses coéquipiers, notamment un Jrue Holiday toujours très irrégulier ? C’est une série monstrueuse, indécise, flashy, avec deux groupes qui ne lâchent rien. Il faut deux belles équipes pour faire une magnifique série, le clou du spectacle devrait être à la hauteur.

À peine le temps de nous remettre de nos émotions après le premier match de la soirée qu’il faudra déjà se préparer pour une nouvelle dose d’adrénaline. Le champion en titre est dos au mur mais le finaliste n’est pas non plus à l’abri du danger. Gros avantage pour les Suns, c’est à domicile qu’ils défieront les Mavs et Phoenix reste pour le moment sérieux dans sa salle. Est-ce que Luka Doncic peut venir faire douter la meilleure équipe de la saison régulière ? Le Slovène est fait pour ce genre de matchs et Dallas a des raisons de croire en ses chances. On attend aussi de voir si Chris Paul réussira à revenir sur le devant de la scène après quatre derniers matchs particulièrement mauvais. S’il faut se réveiller, c’est bien maintenant.

La victoire ou les vacances, c’est tout ce qu’il y a de plus simple ce soir. C’est le principe du Game 7 et c’est pour ça qu’on apprécie tant ce match qui permet d’écrire les légendes de la NBA. Rendez-vous dès 21h30 pour le début des festivités.