Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 15 mai, c’est un programme énorme que nous propose la NBA avec deux matchs 7 de demi-finales de conférence dont un à un horaire très européen ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

21h30 : Celtics (1,49) – Bucks (2,75)

02h00 : Suns (1,37) – Mavericks (3,25)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu’à 200€ (bonus maximum, avec 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 200€ sur notre pari principal, vous pourrez avoir 420€ sur votre compte et donc avoir gagné 220€, si ça passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Le pari qu’on sent bien

Giannis Antetokounmpo et Jayson Tatum marquent minimum 30 points chacun (2,10) : en l’absence de Khris Middleton, le Freak grec des Bucks va être gavé de ballons et même si la défense des Celtics est énorme, imaginer Giannis planter 30 points ou plus n’a rien d’incroyable puisque c’est quelque chose qu’il vient de réussir lors des quatre derniers matchs. Jayson Tatum a atteint la barre des 30 points lors des trois derniers matchs. Lui aussi, il est chaud mais le risque est peut-être plus grand car Boston peut avoir un ou deux autres joueurs qui prennent feu. Et dans ce cas, Tatum n’hésitera pas à attendre son heure. Pour autant, vu les qualités offensives hors normes de nos deux protagonistes, cette cote à 2,10 offre un ratio risque/récompense tout à fait sérieux.

Une petite folie pour finir ?

Les Mavericks gagnent chez les Suns (3,25) : est-ce vraiment une folie ? Les Suns sont favoris, ils jouent à domicile et ont une équipe très sérieuse des deux côtés du terrain. Ajoutons à cela que Suns et Mavs ont toujours gagné à la maison depuis le début de cette série. Donc oui, c’est une folie. Une folie à la portée du génie de Jason Kidd et de Luka Doncic.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne