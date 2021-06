Le pari NBA du jour : 290€ à gagner en misant sur Giannis Antetokounmpo qui envoie tout de suite un message aux Hawks

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 23 juin, une seule rencontre de Playoffs est au programme, un Bucks – Hawks pour le début des Finales de Conférence Est. Voilà qui nous donne encore une fois une belle opportunité pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport !

02h30 : Bucks (1,28) – Hawks (4,40)

Le pari qu’on sent bien

Giannis Antetokounmpo termine meilleur marqueur du match et les Bucks battent les Hawks (1,94) : de retour en Finales de Conférence, Giannis Antetokounmpo et les Bucks ne veulent pas rater leur entrée. Favori et jouant devant son public, le groupe mené par Giannis doit montrer qui est le patron face à la jeune équipe d’Atlanta. Typiquement le genre de challenge à la hauteur du Freak, qui pourrait bien marcher sur cette série car on ne voit pas trop qui pourrait vraiment le ralentir côté Atlanta. On mise donc sur une victoire des Bucks avec un Antetokounmpo meilleur marqueur du match. Son principal concurrent se nomme évidemment Trae Young, mais on compte sur Jrue Holiday et Khris Middleton pour mener la vie dure au sniper d’Atlanta. Et si Trae galère, les Hawks auront du mal également. Avec une belle cote à 1,94, y’a un coup à jouer.

Une petite folie pour finir ?

Jrue Holiday termine avec au moins 20 points, 5 rebonds et 7 passes (4,30) : vous voulez une folie ? On va vous offrir une folie. Derrière un grand Giannis, on se dit que Jrue Holiday pourrait bien représenter le lieutenant idéal ce soir, encore plus que Khris Middleton. Pas forcément adroit contre les Nets au tour précédent, Holiday va vouloir se relancer et sanctionner Trae Young, pas connu pour sa solidité défensive. Cette série, elle pourrait être pour l’ami Jrue, toujours solide dans les différents compartiments du jeu. 20 points, 5 rebonds et 7 passes, c’est très ambitieux. Mais pas impossible.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

