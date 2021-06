Ime Udoka est le nouveau coach des Celtics : Brad Stevens tient son successeur, Udoka tient son premier poste !

Depuis le chamboulement qui a marqué la franchise des Celtics avec le départ de Danny Ainge et la montée de Brad Stevens dans les bureaux du front office, on attendait avec impatience l’identité du futur coach de Boston. On est désormais fixés, il s’agit d’Ime Udoka !

Il y a quelques jours, Brad Stevens avait pris sa première grosse décision dans son nouveau costume de président des opérations basket des Celtics, transférant Kemba Walker au Thunder histoire de gagner un peu en flexibilité financière. Ce mercredi soir, alors qu’on était en train de se chauffer pour soutenir nos Bleus avant la rencontre face au Portugal, une nouvelle breaking est tombée en provenance de Boston : Ime Udoka est sur le point de s’engager avec les Verts. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a balancé l’information sur son compte Twitter. Si l’on en croit le Woj, Udoka a rapidement tapé dans l’œil de Brad Stevens et ce pour deux raisons. La première, c’est l’expérience du bonhomme en tant qu’assistant. Car si Ime Udoka sera un coach rookie sur le banc de Boston la saison prochaine, il est loin d’être un newbie dans l’univers de la NBA. Après avoir réalisé plusieurs saisons en tant que joueur au cours des années 2000, Udoka a passé sept années à apprendre auprès d’un coach comme Gregg Popovich aux Spurs. Plutôt pas mal comme formation non ? Ensuite, il est passé par les Sixers en tant qu’assistant de Brett Brown en 2019-20, avant de partir pour Brooklyn où il a évolué cette saison dans le staff de Steve Nash. La deuxième raison, c’est que les joueurs de Boston auraient validé sa candidature, certains d’entre eux (Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart) ayant côtoyé Udoka avec Team USA lors de la Coupe du Monde 2019. Le nouveau coach des Celtics faisait effectivement partie du staff de Pop pour le Mondial, de quoi développer de solides relations.

À 43 ans, Ime Udoka tient donc enfin sa première expérience en tant que head coach. Et on peut dire que ça valait le coup d’attendre. Souvent dans les rumeurs lors des dernières intersaisons, Udoka a longtemps patienté dans le but d’obtenir la meilleure opportunité pour se lancer. Désormais, il est à la tête de l’une des plus grandes franchises de l’univers NBA. Il devient ainsi le 18e coach de l’histoire des Celtics, des Celtics qui cherchent à remporter un… 18e titre dans leur histoire. Est-ce que cela veut dire qu’Ime Udoka est forcément l’homme de la situation pour aider les C’s à retrouver les sommets ? Seul l’avenir peut répondre à cette question mais l’opportunité est belle. Et qui dit belle opportunité dit souvent pression. Malgré le gros chamboulement de l’intersaison à Boston, les Verts devront rebondir la saison prochaine après la campagne un peu claquée de 2020-21, au terme de laquelle ils ont été éliminés au premier tour des Playoffs face aux Nets… où évoluait donc Udoka. Ce dernier aura pour objectif de redonner de l’allant à une équipe qui a un peu pédalé dans la semoule cette saison. Avec Jayson Tatum et Jaylen Brown, il a une belle base mais ce sera à lui de faire fonctionner un vrai collectif derrière les deux All-Stars, en espérant qu’il soit aussi aidé par ses dirigeants dans la construction d’un groupe compétitif.

Également intéressés par Chauncey Billups et Darvin Ham, les Celtics ont finalement décidé de miser sur Ime Udoka. Une décision saluée à travers le monde de la NBA, ce qui montre bien qu’Udoka possède aujourd’hui une très belle cote au sein de la Grande Ligue. À lui de prouver que les Verts ont fait le bon choix.

