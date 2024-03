Les Bucks enchainent les victoires depuis le All-Star Break et Giannis Antetokounmpo a encore brillé cette nuit avec une perf XXXL face aux Bulls. 46 points, 16 rebonds, 6 passes et beaucoup d’immobilier dans les têtes des intérieurs de Chicago.

Les Milwaukee Bucks vont mieux, merci pour eux. Les daims sont en effet invaincus depuis la reprise du championnat. 5 matchs et 5 victoires. La victoire chez les Wolves avait été un vrai signe encourageant, Milwaukee a ensuite fait le boulot face à des équipes limitées comme les Hornets, les Sixers sans Joel Embiid et désormais les Bulls.

Des victoires qui portent comme souvent le signe de Giannis Antetokounmpo. Le Grec avait marqué les esprits avec son coup de gueule durant la coupure de février, expliquant que son équipe de Milwaukee devait arrêter de se plaindre et mettre le bleu de chauffe. En bon leader qu’il est, le Freak donne l’exemple avec 31 points, 5 passes et presque 12 rebonds de moyenne sur ses 5 matchs et 66% au shoot ! De la démolition pure.

Cette nuit face aux Bulls, Giannis a déroulé. Billy Donovan a tenté d’envoyer Alex Caruso pour le limiter mais la différence de taille et de puissance était trop importante entre les deux joueurs, tandis qu’Andre Drummond et Nikola Vucevic ont eux souffert de la vitesse et de l’explosivité d’Antetokounmpo. En limitant ses tentatives de loin (même s’il est adroit depuis quelques matchs), le Freak concentre tout sur ses attaques à l’intérieur et il gagne en efficacité.

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Milwaukee remonte tranquillement la pente et reste sur 5 victoires de rang. Les Bucks sont sur les talons des Cavs et pourraient reprendre la seconde place à l’Est dès dimanche si Cleveland venait à perdre face aux Knicks. Les Bucks auront eux un nouveau test lundi soir avec la réception des Clippers de Kawhi Leonard.