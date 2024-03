Fracture de la main gauche pour Russell Westbrook !

Si la large victoire des Clippers face aux Wizards est bon pour le moral, un gros nuage noir vient assombrir le ciel angelino avec la blessure de Russell Westbrook. Le meneur souffrirait d’une fracture de la main gauche et il pourrait manquer plusieurs semaines.

Les Clippers et le spectre des blessures, c’est décidément quelque chose qui ne s’explique pas mais qui revient inévitablement. Alors que les cadres sont plutôt épargnés par les bobos cette saison, voilà que Russell Westbrook se voit obliger de rejoindre l’infirmerie. Si les Clippers n’ont donné aucune timeline pour le retour de Brodie, certains insiders parlent déjà d’une absence de plusieurs semaines.

Here is Russell Westbrook’s hand injury and Tyronn Lue’s postgame explanation. No word yet on any procedure or timetable, but expected to be a multi-week injury. pic.twitter.com/wnGGNRkWIp

C’est une sacrée perte pour Tyronn Lue et son équipe. Russell Westbrook réalise une saison solide à L.A., avec un rôle déterminant en sortie de banc aux côtés de Norman Powell. Sa décision de sortir du banc pour favoriser le collectif avait permis aux Clippers de trouver leurs automatismes, réalisant une grosse série entre la fin de l’année 2023 et le début 2024. Si la dynamique du moment est moins impressionnante (3 victoires sur les 6 derniers matchs), l’autre franchise de L.A. reste l’un des épouvantails de la Ligue et fait partie des principaux contenders pour la course au titre à l’Ouest. Enfin.. encore faut-il arriver en bonne santé au 10 avril et les Clippers ont déjà perdu un soldat en route. Reste à espérer pour eux que Brodie pourra revenir à temps pour apporter son énergie en sortie de banc. En 2014, il avait déjà souffert d’une fracture de la main et avait manqué 4 semaines. La saison régulière finit dans 5 semaines et demi…

“Just be here for him. It’s a tough injury. He’s one of the most durable people we’ve had. To go along with his support system at home, we’ll be a support system here.”

Paul George on Russell Westbrook’s injury.

(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/JGQDPYcKan

