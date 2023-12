Au rayon des franchises en forme actuellement je voudrais les Bulls et les Bucks. Je voudrais les Pistons, ça c’est pour la vanne, et je voudrais surtout les Clippers, qui sont donc allés décrocher cette nuit leur neuvième victoire de suite.

Lorsque James Harden est arrivé aux Clippers, les critiques sont allées bon train, de notre part aussi, estomaqués que nous étions devant les matchs de l’équipe de Tyronn Lue. Un ballon pour quatre Avengers pourquoi pas, d’autres y sont parvenus, mais la réalité était autrement plus triste car ces Clippers 2023 semblaient littéralement en déficit d’idées en attaque et en manque total d’envie en défense.

Quelques semaines plus tard on respire un peu en Californie.

Russell Westbrook a demandé à sortir du banc, beau gosse, Paul George est fort tous les soirs et ne force rien, James Harden a sorti quelques grosses masterpieces et il est redevenu James Harden, Ivica Zubac se goinfre à la moindre occasion grâce à ses supers copains. Et il y a Kawhi Leonard. Kawhi Leonard qui a joué 27 matchs sur 27 possibles, Kawhi Leonard qui semble presque dans la forme de sa vie, pas mal quand on sait qu’on parle d’un DPOY et double-MVP des Finales.

pic.twitter.com/y1K7l99V3z

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 21, 2023



Kawhi en 30/10/5 sans sourire, Kawhi Leonard qui insuffle ce vent de révolte et tout le squad de Lue qui suit derrière, voilà les Clippers qu’on attendait depuis… trop longtemps. Et si on n’est évidemment qu’en décembre, la forme actuelle des Californiens fait peur.

Les Clippers depuis le 1er décembre :

2eme rating offensif de la NBA

8eme rating défensif de la NBA

Y’a que Philly qui tient le regard avec eux sur ce mois en cours.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 21, 2023



Cette nuit les Mavs ont joué le jeu de l’adversaire coriace, et le match a été emballant comme à peu près 200% des Mavericks – Clippers depuis cinq ans. Cette nuit Luka Doncic y est allé de son petit triple-double (28/10/10) mais il a été bien défendu donc maladroit (2/11 du parking), cette nuit Tim Hardaway Jr. a confirmé qu’il était l’un des tous meilleurs remplaçants de NBA cette saison, mais cette nuit c’est donc l’assassin silencieux Kawhi Leonard qui a une fois de plus joué les patrons et les bourreaux, des deux côtés du terrain.

Kawhi qui rejoue à 100%, ne loupe aucun match et est le meilleur joueur two way de la planète pic.twitter.com/ffMUepQEp3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 21, 2023

pic.twitter.com/g0nr0JO9R6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 21, 2023

La dernière fois que les Clippers ont gagné neuf matchs de suite ? Chris Paul envoyait des alley-oops pour Blake Griffin et DeAndre Jordan pendant que J.J. Redick attendait dans le corner. C’était en 2014, c’était il y a neuf ans. Les deux matchs à venir avant Noël ? Un déplacement à Oklahoma City et la réception de Boston. En cas de double-victoire les Clippers auront bien mérité leur part de bûche… et le statut de nouvel épouvantail de la Ligue.